東張西望｜準新人影結婚相變苦主　照片被婚攝公司扣押做人質？

TVB節目《東張西望》今晚（29日）一集講到有數對準新人於會展光顧了一間婚攝公司，為自己的婚禮遠赴土耳其拍攝婚紗照，但這些苦主兼準新人卻「報東張」表示照片被「扣押做人質」，還被「囚禁在攝影師的硬碟深淵」。

準新人Alan和May表示：「攝影師冇講係啲咩問題，純粹就話内部問題，將個波拋返畀佢哋。」另一對準新人Kelvin和Ann指：「其實佢由頭到尾都冇講係金錢糾紛，我哋都係估嘅啫，中間有咩內情，真係冇人知。」準新人Peter則表示：「因為我哋個婚期都好接近，好多嘢已經ready好，反而係我哋最早去做決定嘅嘢，反而係最後出咗事。」

準新人當時被推薦一個32888元的攝影套餐，其後公司提供優惠，他們以18000元差不多6折的價格購買了攝影套餐，包括了在土耳其一日全日攝影、4套禮服裙、1本相薄、40張精修、200張帖，以及油畫。套餐還包含攝影師、化妝師的機票酒店費用，準新人就需要負擔自己的機票、酒店和所有人在土耳其的交通費。

準新人在出發前，就要付1萬元的按金租禮服，有準新人指，詢問朋友意見後，覺得相關按金金額有點高。其次在行程方面，涉事公司在準新人查問下，似乎對在土耳其拍攝的流程和地點並不熟悉，只是叫準新人屆時聯絡攝影師就可以，準新人更需要自己安排在土耳其的交通。雖然要自己安排行程，但因為攝影師的表現令到準新人感到滿意，所以就沒有特別追究。

準新人完成土耳其的拍攝後，卻拿不到照片，涉事公司用各種理由拖延，遲遲未有交出照片給準新人。面對著婚禮迫近，準新人都向涉事公司不停追，最後更向攝影師追回照片。攝影師表示照片在其手上，因與公司有內部糾紛，所以未能將照片交給公司。準新人想聯絡公司的負責人，但未能成功。有準新人嘗試直接聯絡攝影師，提出以錢換取照片，但攝影師則指照片仍屬公司，擔心牽涉法律問題，所以拒絕。

《東張西望》節目組前往涉事公司位於尖沙咀的門市，發現店舖未有開門，而地上有信件未被取走，懷疑已很久沒有人回來。而另一個位於葵涌的工作室，節目組前往後亦見到已落閘，連致電都無法聯絡負責人。涉事公司發聲明表示「一直保持正常營運」，而事件發生是因爲攝影師的不當行爲，而導致照片未能交付，並已報警處理。攝影師方面則指對涉事公司的聲明表示嚴正否認，指控是完全虛構及無事實基礎。他與該公司合作過程中出現嚴重糾紛，無法繼續合作。

