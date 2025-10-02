九十年代女神淡妝型格Look街頭被捕獲　逆齡狀態驚人：說30歲都信

剛踏入63歲的「大美人」關之琳，年輕時憑藉脫俗美貌靚絕影圈，更被封為「香江第一美人」，是不少人心目中的女神，儘管已淡出幕前多年，但其風采依舊不減。近年關之琳享受著愜意的生活，不時在社交平台分享其價值1.5億的半山豪宅，閒時又招呼好友到家中聚會，日子過得相當自在，而且她保養得宜，凍齡美貌令人叫絕。最近，有網民在香港街頭野生捕獲女神，更將生圖放上網，大讚其真實狀態驚人，引起網民熱議。

關之琳年輕時靚絕影圈。（影片截圖）

如今依然美豔動人。（關之琳微博圖片）

不時相約好友聚會。（小紅書圖片）

日前，有網民在街頭偶遇關之琳，並成功集郵。該網民事後難掩興奮，在社交網大曬自拍照，並留言激讚：「真人好美，一點點皺紋都沒有！保養真的太好了吧！」從照片所見，當日關之琳留著一頭清爽短髮，臉上僅化上淡妝，簡單塗了口紅已明艷照人。一向被讚穿搭有品味的她，以U領上衣配搭型格外套，下身則穿上一條闊腳牛仔褲，這一身打扮不僅看上去顯年輕，和能突顯其Fit爆身形外，整個造型簡約得來也不失星味。

關之琳日前在街頭被捕獲。（小紅書圖片）

一身簡約打扮不失型格。（小紅書圖片）

（小紅書圖片）

更令人驚訝的是，在網民鏡頭的生圖直出下，年屆63歲的關之琳皮膚依然光滑緊緻，臉上如該網民所言「一點點皺紋都沒有」，狀態極佳，完全不像已「登六」之齡，看上去彷彿只有三十多歲。該網民更特別為女神平反，力證她真人零架子：「很多人都說她不願意和別人拍照，也不會啊，很nice。」

+ 1

能駕馭不同造型。（關之琳微博圖片）

60多歲這個狀態，真的令人拍案叫絕。（小紅書）

帖文一出即引來大批網民留言附和，紛紛大讚：「歲月不敗美人」、「看得出皮膚好細膩」、「好美啊，60多歲啊」、「這背影你說三十歲我都信」、「打扮有型又得嬌媚又得，人靚著乜都好睇。」更有網民羨慕地表示：「我60歲要是這樣，真的是做夢都笑醒」。可見「香江第一美人」的稱號，關之琳絕對當之無愧。