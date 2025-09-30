男頂流被陌生女強索簽名遭拒絕唔肯走　容祖兒眼神示意經理人幫忙

內地頂流男星肖戰近日現身澳門出席「灣區升明月」活動，獲安排與天后容祖兒、王力宏等重量級巨星同桌。然而，坐在觀眾席期間，突然有一名陌生女子走過來向他索取簽名，而他則有禮貌地婉拒，但該女子卻遲遲不肯走，持續糾纏近一分鐘，所幸最後工作人員趕來將其帶走。

肖戰﹑容祖兒等人坐同桌。（霍汶希微博圖片）

從網上曝光的畫面可見，當時坐在台下的肖戰正細心地欣賞表演，跟隨着音樂在擺動。而此時突然有一名陌生女子就從他後面走上來，手持一張白紙向其索取簽名，而肖戰就非常有禮貌地婉拒，甚至多次揮手拒絕，並輕聲作出解釋，但該名女子卻一直留在桌邊不願離開，持續糾纏近一分鐘，而在旁的容祖兒似乎察覺有異，就用眼神示意經理人霍汶希作幫忙，當準備出手協助勸阻時，所幸工作人員及時趕到，並將該女子帶離現場，才化解這一場僵持局面。

突然有一名陌生女子向肖戰索取簽名。（微博圖片）

肖戰有禮貌地拒絕。（微博圖片）

容祖兒眼神有變，示意經理人霍汶希作幫忙。（微博圖片）

而肖戰婉拒簽名的影片遭到瘋傳後，引來網民反應兩極，有部分網民就指他根本在耍大牌，揚言要脫粉，而另有網民就力撑他，認為他拒絕簽名可能基於現場安全為考量，因為假若他簽下，可能會立刻引起其他人仿效，紛紛前來索取簽名，場面就會大失控，再者該女子手持着空白紙索取簽名，有可能存在法律的風險，因為有可能會被濫用等，而且該場合又不是粉絲見面會，所以認為他婉拒簽名是正確的。

最後該女子被工作人員帶離現場。（微博圖片）