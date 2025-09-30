殿堂級廣播界主持盧世昌重出江湖　馬浚偉親邀出山送「金咪」

新城廣播有限公司行政總裁馬浚偉一直關注民生，尤其銀髮一族，為陪伴聽眾走進「積極樂齡」新里程，新城財經台昨日(29日)舉行發布會，公布全新銀髮經濟節目《銀色旅途》，並邀請了廣播界殿堂級主持盧世昌「出山」，希望透過節目幫助銀髮族開展人生精彩下半場。《銀色旅途》節目逢星期六，中午12時至1時，新城財經台播出，將於10月4日首播，並於星期日早上7時至8時在新城知訊台重播。

盧世昌接受馬浚偉送贈金咪。

盧世昌在廣播界擁有超過40年主持經驗，在退休十年一直致力社區及長者義工服務，在馬浚偉誠意邀請下再度握咪！馬浚偉在發布會上歡迎盧世昌「重出江湖」，並表示五、六十歲仍是人生黃金時期，退休太可惜，因此決定策劃此節目推動「銀髮經濟」。他更強調盧世昌不僅是廣播界的資深前輩，更是保持活力、緊貼潮流的代表人物，因此特別邀請他復出，並即場送上象徵主持傳承的「金咪」給他，場面溫馨感人又熱鬧，全場響起熱烈掌聲。盧世昌的重出江湖，無疑是本年度廣播界最矚目的焦點！

馬浚偉與主持盧世昌、林淑敏；新城管理層及嘉賓們出席新城財經台全新節目《銀髮旅途》發布會。

盧世昌感言：退而不休

盧世昌在台上感動說：「退休十年來，我一直投入義務工作，陪伴長者，這次能夠透過廣播再次服務大家，實在是一份榮耀。」他更透露，節目嘉賓陣容鼎盛，將邀請名人、專科醫生及資深社工分享人生故事與專業知識，包括昨日應邀出席發布會的旅遊達人胡慧冲、皮膚科專家候鈞翔醫生，以及資深社工岑家雄與譚慧明。節目主要目的為銀髮族帶來積極、健康、快樂的新生活態度，注入專業與多元角度。而新城管理層到場支持，包括署理首席營運總監及總編輯郭艷明、總經理（頻道及節目運作）朱子昭、總經理（項目及商業事務）朱靜宜。

馬浚偉與新城管理層歡迎盧世昌為《銀髮旅途》再度握咪。

《銀色旅途》節目將於10月4日首播，首集更邀得「退休達人」關則輝打響頭炮，分享退休後的精彩人生，為節目揭開序幕。新城財經台藉著這個全新節目，不僅要引領銀髮經濟發展，更希望「積極樂齡」，從新視角看待退休與人生精彩下半場。