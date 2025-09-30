李佳芯嘆中秋預媽咪催婚　聞炎明熹自組公司讚叻女：年紀咁細唔易

人美心善的李佳芯（Ali），今日（30/09）以「大使」身分到荃灣出席一個關注腦健康的活動。李佳芯表示，腦退化症在香港十分普遍，希望透過自身小小的能力和之前去探訪的體會，提升大家對此症狀的認知。

李佳芯以「大使」身分到荃灣出席一個關注腦健康的活動。（陳順禎 攝）

李佳芯受訪時，笑言之前曾親身體驗中心的認知能力測試，結果顯示她的認知年齡僅為六歲，讓她可以暫時放心。而自從對此症有了更多認識後，李佳芯直言有時會特別留意媽媽的「沒記性」是否為早期症狀，「佢會成日重複講一啲說話，例如『要留返啲錢啊』、『要小心啲啊』、『幾時有得嫁，好快啲嫁咗去，如果唔係第日無男人要啊」等等。」每次與家人吃飯時，媽媽總會重提這些話題。

李佳芯對感情事一直抱隨緣狀態。（陳順禎 攝）

不過李佳芯笑說觀察後認為，這更像是出於關心而非病徵，中秋節將至，李佳芯嘆沒有追求者約食飯，即使沒有追求者，她對感情事抱隨遇而安的心態，但也預了媽咪趁著佳節又會「催婚」，不過她現時已想到拆解方法，「我跟我媽講，你27歲就生咗我，如果我好命嘅話，我而家都已經有三、四個了，我話妳唔使擔心我啦！」而為了預防腦退化，李佳芯也聽從一些老友記建議，鼓勵父母和婆婆多打麻雀動腦筋，更笑稱：「如果佢哋唔夠腳，我會『戥腳』，但我唔敢食糊囉。」

另外，近年演藝行業受經濟環境影響，李佳芯認市道的確是靜，而且此行業本身非常被動，那不如趁這時間做一些自己認為有意義和想做的事情。對於同樣已經離巢的炎明熹，宣布成立了個人工作室，有何心得傳授給對方？李佳芯笑言：「可能佢叻過我喎呢方面，我自己都未夠一年。我希望佢成功啦，佢年紀咁細都唔容易，佢可以咁快出嚟自組公司，我覺得佢好叻。」

問到兩人未來是否有機會合作，例如合唱，李佳芯謙虛地笑說：「好啊，但我要跟佢學幾堂唱歌先得。」她也表示，自組公司有個好處，就是任何事都有可能發生。

至於早前與黎諾懿合作的馬來西亞新劇《義和》，李佳芯透露預計12月中上映，屆時將需前往當地進行宣傳，未知有無機會在香港播。問到她未來可有什麼男神想合作？李佳芯提到早前觀賞台灣男神許光漢新戲，幾欣賞對方。