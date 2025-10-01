鍾培生抽「肥牛哥」水　傳授火鍋老闆放題攻略：食X碟牛就回本

一對男女食客日前（27日）光顧荃灣一間海鮮火鍋店時，涉疑狂塞食材入玻璃器皿、膠盒、膠袋，再放入環保袋內，疑企圖「打包」帶走，被店員發現後交還一整袋食物，內有多款生猛海鮮、肥牛、出前一丁等，引起廣泛討論，該名男子更被網民起名叫「肥牛哥」。

一對男女食客日前（27日）光顧荃灣一間海鮮火鍋店時，涉疑狂塞食材入玻璃器皿、膠盒、膠袋，再放入環保袋內，疑企圖「打包」帶走。（網上影片）

該對男女被店員發現後交還一整袋食物，內有多款生猛海鮮、肥牛、出前一丁等，引起廣泛討論，男子更被網民起名叫「肥牛哥」。（網上影片）

而「香港電競之父」兼富四代鍾培生都有關注事件，並拍片教大家食放題如何回本，他分享：「食放題同埋buffet點樣先抵？」心得前，先講到新聞中的「肥Doy」徒手攞完肥牛再捽自己個頭，形容是：「頂佢個肺，好鬼死核突，好鬼死嘔心！」

鍾培生拍片教大家食放題如何回本，又形容新聞中事主徒手拎完肥牛又摸自己個頭，形容是：「頂佢個肺，好鬼死核突，好鬼死嘔心！」（IG@khdcheung）

之後他分享自己去食自助餐的經驗，更指自己請教過高級連鎖火鍋店老闆，鍾培生表示：「嗰啲All you can drink你飲ruinart（香檳）嘅話，你只要飲六杯就可以回本，我通常都飲十零廿杯。第二你食呢啲放題牛肉，我同連鎖、高級嗰啲shabu shabu（老闆）傾過，你食貴嗰隻牛呢，食9碟就回本，平嗰隻呢，15碟就回本，你好似我咁呢，平時食開三十零四十碟，咁就可以搞掂晒，唔使帶返屋企，又唔會俾人鬧。」不過有網民就質疑，以鍾培生的富貴程度，到底有冇食過放題，也有人留言：「得頭個幾碟係正常牛肉，之後個d開始就係劣質牛肉了，冇可能食回本」、「嗰兩個都唔係想回本咁簡單」

鍾培生又說，之前去酒水任飲的場合，香檳飲6杯就回本。（IG@khdcheung）