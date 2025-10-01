容祖兒穿大露背晚裝裙被成龍輕拍玉背　楊受成突然與祖兒換位

2025「灣區升明月」大灣區電影音樂晚會，於上周日晚在澳門上演，以「同一個世界，同一個愛」為主題，從灣區文化交融的深厚積澱出發。是次盛會雲集來自兩岸四地的電影人、音樂人，全運會的志願者亦與歌手一起走上舞台。晚會以一首合唱《月曲》開啟，成龍、王祖藍、容祖兒、楊千嬅、梁詠琪、薛凱琪、王菀之、周柏豪等一眾香港藝人，獻上精彩一刻。晚會上多位新生代歌手時代少年團，獻唱懷舊歌曲，向經典致敬。內地頂流男星肖戰亦是當晚的嘉賓之一。

肖戰、容祖兒等人坐同一桌。（霍汶希微博圖片）

當晚星光雲集，肖戰獲安排與成龍、天后容祖兒、王力宏等重量級巨星同桌，同枱還有英皇集團老闆楊受成博士。席間眾人聊得相當開心，難得聚頭當然要趁機合照留念。台上有歌手的精彩演出，台下亦有不少明星互動鏡頭被捕捉。其中一幕是身穿大露背晚裝裙的容祖兒坐在成龍身旁跟對方聊天，成龍原本搭在容祖兒椅背上的手滑到她的玉背上，輕拍了兩下，之後身為容祖兒老闆的楊受成即站起來，並走到容祖兒身邊拉走了她。有網民將片段放到threads開post，惹來熱議，不少網民認為楊受成是個好老闆，有人就指其實楊受成是剛好合照完畢，想調回原先的座位坐到成龍身旁。

成龍用手輕拍容祖兒玉背。(片段截圖)

成龍用手輕拍容祖兒玉背。(片段截圖)

成龍用手輕拍容祖兒玉背。(片段截圖)

成龍用手輕拍容祖兒玉背。(片段截圖)

成龍用手輕拍容祖兒玉背。(片段截圖)

楊受成拉走容祖兒。(片段截圖)

楊受成拉走容祖兒。(片段截圖)