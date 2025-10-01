成龍拍容祖兒玉背影片遭瘋傳　霍汶希親回應還原內幕

年度盛事「2025灣區升明月」活動日前在澳門舉行，有不少影視紅星出席，星光熠熠，引來不少關注。然而，近日網上瘋傳一段在台下觀眾席成龍輕拍天后容祖兒玉背，及後遭到同桌的「英皇娛樂」老闆楊受成拉她走的影片，引起網上許多惹議，而就該事件《香港01》就向「英皇娛樂」金牌經理人霍汶希作詢問，她就清晰地還原當日經過，強調其實只是一個美麗的誤會。

多位重量級人物共坐一桌。（霍汶希微博圖片）

在當晚的晚會上，天后容祖兒、天王王力宏，內地頂流肖戰、國際巨星成龍、「英皇娛樂」老闆楊受成等重量級巨星坐同桌，而他們同桌互動亦被不少鏡頭捕捉到，當中成龍就被發現原本手搭坐在身旁容祖兒椅背上的手，竟滑在她的玉背上，及後還輕拍了兩下，隨後楊受成就站起來走到容祖兒的身旁並拉她走，正因該畫面引起網上許多討論。

成龍被發現手滑在容祖兒玉背上。（影片截圖）

網民指楊受成像拉走容祖兒。（影片截圖）

而就該事件容祖兒的經理人霍汶希就作出解釋，原來一切都是與影合照有關的：「因為老闆話過去同王力宏同肖戰影張合照，本身祖兒坐喺肖戰隔離，然後佢就調咗去，而老闆就坐喺成龍隔離，咁佢兩個咪調咗位囉，調完位咪拍一拍佢(容祖兒) ,叫佢坐返自己個位。」而她又表明:「大哥睇住祖兒長大，非常一個gentleman嘅人。」強調當日的坐位已作固定，椅背上都有上貼名字的，看來就是一場美麗的誤會。

而據知「2025灣區升明月」，是每年全國最大節目之一，藝人要跟座位表名字坐，主家席更是有地位的人物才有資格。

霍汶希作出回應。（霍汶希微博圖片）