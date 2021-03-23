韓馬利經歷腦膜炎情緒病　感恩杜燕歌不離不棄：擁有更豐盛人生

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-24 15:14

66歲韓馬利近年因病減產。（張浩維攝）

韓馬利Mary姐服務TVB超過40年，拍過無數經典劇集，不過自19年患上腦膜炎，又患上情緒病後就開始減產。呢日佢為馬浚偉節目《緣來自咖啡2》擔任嘉賓，佢話：「我好喜歡阿仔嘅性格，實事求是，非常認真，但又唔會畀你太多壓力，每次跟他傾談感覺都很舒服、舒暢，感受到其正能量。佢要做嘅事就一定做得到，好欣賞佢勤奮性格。」

韓馬利Mary姐為馬浚偉節目《緣來自咖啡2》擔任嘉賓。

韓馬利近年經歷一次又一次健康挑戰，患上腦膜炎，也曾受過情緒病困擾，幸得身邊人體貼照顧，令佢一次又一次自死蔭幽谷中走出來。Mary姐坦言與疾病拼搏中，體會到丈夫深情，自己亦有好大反省及檢討，要令自己強大就係要克服自身缺點，改變與身邊疼惜自己嘅人溝通方式。疾病，折磨身心，但也有得着，夫妻關係改善，生活更美滿幸福：「今次與阿仔深談，令我想到有句說話：人若賺得全世界，卻賠上自己的生命，又有什麼益處？不妨認真思考下，我們的生命在這個世界會有什麼作用？如何令自己擁有更豐盛嘅人生呢？」

Mary姐近年不時同老公杜燕歌一齊拍劇。（Facebook：韓馬利）