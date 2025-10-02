蘇施黃拒絕向泰山道歉反問世界係咪神經㗎　懶理負評直認就係咁惡

現年50歲的商台DJ泰山，近日接受資深傳媒人金成頻道《叔叔的愛》訪問，提及由姑姐曾路得引薦認識蘇施黃 (阿蘇)，跟隨對方加入商台工作，卻慘被罵足8年，大呻長期遭受對方職場欺凌令他失去自尊自信，8年裡的日子過得很不開心，事件引起極大迴響。其後蘇施黃回覆《香港01》就豁達表示：「我都仍然係嗰個大魔頭。」自言沒有什麼分別，所以不需要訪問，並語重心長說：「佢哋大個仔啦，所以佢哋依家都好叻㗎喇！」問到有沒有因為泰山受訪時所說的內容而不開心？蘇施黃配上一個笑的emoji表示：「無呀，咁我真係咁吖嘛。」

泰山除了做電台DJ、節目主持、配音，還開設個人YouTube頻道教烹飪。（IG圖片）

泰山接受金成訪問。(《叔叔的愛》youtube截圖)

蘇施黃親自回應事件。（IG圖片）

日前蘇施黃再次接受傳媒訪問談及泰山指被她欺凌的事件，蘇施黃直言自己的確是這麼惡，她指如果有人被人鬧足8年都不走，PA人工又不高，那麼這個人就是傻到不得了。蘇施黃表示她與泰山現時仍然有傾有講，對方都有跟她提及訪問內容，而且有多謝她給予機會。蘇施黃自言入行近半個世紀，已練到百毒不侵，不會因為別人的負評而不開心。她又表明自己不會向泰山道歉，揚言當日是對方做得不好她才會「窒」對方，反問為什麼要她道歉？甚至表示「個世界係咪神經㗎？」蘇施黃指做娛樂圈要快、要醒、有性格，並非人人都做得來，不可以用打工仔心態去看待娛樂圈，要在娛樂圈的世界生存極之困難。問到她覺得泰山是否適合做娛樂圈，蘇施黃表示應該由大家去評價。