梁敏巧驚爆已做「媽媽」？　陌生人前只准小朋友稱呼自己靚女

【女神配對計劃/梁敏巧】梁敏巧（Maggie）榮升做「媽媽」！梁敏巧憑《女神配對計劃》再次成為討論焦點，節目最後她與劉啟進（阿Matt）配對成功，節目後他們兩人的互動也成為了網民持續追看的「愛情故事」。日前（02/10）梁敏巧在Instagram上，竟然公開自己榮升做「媽媽」？

梁敏巧與阿Matt打得火熱。（《女神配對計劃》截圖）

帖文可見，梁敏巧與兩個小朋友一起去游水的畫面，小朋友也會樹熊式攬住梁敏巧，亦會幫梁敏巧扎辮，看得出關係相當親密。梁敏巧也在IG帖文上表示，自己做了一日保母：「母愛真係好偉大，如果有人話全職媽咪好easy ，嗰個就真係從來冇感受過全職媽咪嘅辛苦，我都只係淺淺一嘗，都有深深體會。」

梁敏巧有「東張女神」之稱。（ig圖片）

梁敏巧接受《香港01》訪問時，表示相中的小朋友是她的鋼琴學生。「佢哋兩個好得意，好嗲，佢哋成日都話好鍾意同我玩，我都好鍾意，佢哋好可愛，好天真。我見到佢哋一笑，咩煩惱都冇晒。」

梁敏巧湊女湊咗成日。（ig圖片）

梁敏巧湊女湊咗成日。（ig圖片）

她表示，當日只是帶她們去游水再接載回家食飯，但半日行程已令她筋疲力盡。「照顧佢哋成日有咩感想？媽咪真係唔易做。媽咪真係好偉大，真係要向天下嘅媽咪致敬。平時同小朋友好開心，因為覺得佢哋係陪我玩，但係，如果真係要對佢哋半日，你真係會發覺係玩我多啲，因為要好多精力，又要睇住佢哋去咗邊，游水有冇浸親。小朋友又多電力，兩個就係double，所以照顧完一日真係好攰。」

梁敏巧湊女湊咗成日，仲帶佢哋一齊游水。（ig圖片）

她又透露，自己想結婚後生小朋友：「生女真係好無敵，幾勞力都好，只要佢哋嗲一嗲，就咩問題都唔係問題。我不嬲都想生小朋友，最好就湊齊一個好字，龍鳳胎一次過搞掂更好，不過呢啲係順其自然，35歲之前生仔，呢個都係我暫時目標，都係順其自然。」

梁敏巧湊女湊咗成日，仲帶佢哋一齊游水。（ig圖片）

她表示，有一次在路上遇見觀眾，觀眾問她們是不是親戚的小朋友時，就發生了這件事。「佢哋兩個會嗌我Maggie媽咪。有一次我喺條街見到觀眾，問我佢哋係咪親戚嚟。跟住呢兩個小朋友說話：『唔係呀，佢係我媽咪！』嘩，真係水洗都清，當然都係因為佢哋信任我。咁我都話，以後唔好喺唔識嘅人面前嗌我媽咪，嗌我靚女就得啦。」