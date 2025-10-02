70歲美魔女曬手臂超強肌肉 曾傳被成龍苦追8年迷倒萬梓良

現年70歲的米雪出道多年，曾經奪得過TVB視后殊榮，演技爐火純青又有觀眾緣。私底下的她熱愛行山和做運動維持好身材，雖然米雪曾被指瘦到令人憂心，不過其實她擁有的都是肌肉！她於國慶日曬出「老鼠仔」，相當犀利！

米雪曬新紋身。（IG圖片）

米雪於昨日10月1日國慶分享跑步照，她發文祝中國生日快樂。照片中米雪向住鏡頭比勝利手勢，雖然驟眼看極為瘦削，但仔細看她的上手臂有兩隻「老鼠仔」！米雪狀態Fit爆心情大靚，70歲都Keep得好好。

米雪最新近照下面頰凹陷頗蒼白，身材相當纖瘦。（米雪Instagram）

米雪後生時已是一線花旦，曾傳出被當時未成名的成龍苦追8年，送贈名車才抱得美人歸。對此，米雪於2007年接受《志雲飯局》訪問，沒有承認曾與成龍相戀，她只說：「唔太公道，佢（成龍）又唔在場。」她指彼此十多歲時相識，經常一班人一齊玩，並承認對成龍有好感：「我都話得我講唔公道。（有冇單戀成龍？）少少啦，係有好感。」陳志雲指出，當年有周刊報道成龍曾表示苦追米雪八年，又揚言如非自己貪玩，可能兩人已經結婚，米雪沒有正面回應，她說：「我知周刊有報道過，但我冇認真睇。」有傳成龍送跑車追求她，她只講笑說：「玩具就有！我哋依家都係好朋友。」另外，萬梓良曾自爆米雪是其初戀女友，米雪則表示跟萬梓良戀人未滿：「我哋亦師亦友。其實唔係真係開始拍拖，只係當時套套戲都係我同佢拍，佢幾遷就我……但佢當時有好多女朋友，所以我就冇……但我唔係話佢花心，或者只係（佢）未選擇到。」

米雪曬手臂肌肉！（IG圖片）