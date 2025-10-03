鄭秀文後腰兩處撕裂需以輪椅代步及撐柺杖：痛到連件衫都扣錯鈕

樂壇天后鄭秀文（Sammi）近年人氣超高，開演唱會又場場滿座，而她於11月亦即將與張敬軒合作舉辦演唱會，令萬民期待。但是鄭秀文近日卻發生意外要入醫院，而且傷處經照過後發現呈撕裂狀態，她表示非常痛楚。鄭秀文昨日（2日）更在社交平台分享了以輪椅代步以及撐柺杖的影片，真讓粉絲們感到心痛。

鄭秀文在社交平台透露了入院的原因及情況，更表示「在家靜心休息咗十幾日」，以及一些行程要取消，直到這幾天後腰痊愈了很多，才可以正常活動。她在分享了數個限動：「事緣，十幾日前，不小心傷到後腰。去照MRI，但很痛。路程好遠，唯有需要輪椅幫忙。（謝謝醫院人員）。MRI報告，撕裂了兩處，幸好沒傷到腰椎。在家靜心休息了十幾日，好番好多了。以後真係要小心。」

鄭秀文更分享了素顏現身醫院的片段，當中可以見到她坐在輪椅上面容極度痛楚，而醫院工作人員正推着輪椅。另外一條影片則見到鄭秀文因弄傷了腰要撐柺杖，但就十分痛，因為「連件衫都扣錯鈕」。最後她表示在家躺了十多天，終於癒合了很多，現在也終於可以外出工作，她亦面露笑容，痛苦樣不再：「拉傷撕裂之處好番好多，終於可以見見太陽，慢慢做番運動。以後要提醒自己，唔好吓吓Chur自己Chur到咁盡。」

