張玉珊宣布富商男友求婚成功　曾高調讚未婚夫盧啟賢孝順、體貼

現年50歲的前TVB花旦張玉珊（Shirley）日前在方健儀主持的網上節目《女人方言》中首度詳談現時事業與感情狀況，並於訪問尾聲開心表示：「其實他已經求婚了！」，令人非常驚喜！張玉珊雖然淡出幕前從商多年，但仍不時在社交平台分享近況，她近年更高調認愛盧啟賢，又大讚對方孝順、體貼，簡直就甜蜜非常。張玉珊男友盧啟賢是人壽保險經紀公司「R.E. Lee International」的首席執行官，有稱其團隊每年獲得10億美元保費。

張玉珊突然公開認愛盧啟賢。（小紅書圖片）

Shirley一向低調處理感情事，直至2023年才於訪問時承認與人壽保險公司行政總裁盧啟賢由疫情期間開始拍拖，當時盧啟賢已有一位女兒，不過Shirley也公開表示不介意，並樂於與他的女兒相處。

愛得高調！（IG/@shirley_msc）

張玉珊淡出幕前從商多年，除了經商成功生意早在2003年上市外，自己亦不時買樓投資，早在2011年已經有指其持有的東半山松柏新邨、跑馬地比華利山、慧莉苑等豪宅市值達1.5億元，連同之後購入的灣仔會景閣，估計現時市值或達3億元。張玉珊亦於節目中回應身家傳聞指，自己從未提及過有多少「身家」，但生活上識投資，可以過到自己想過的生活；並提到「而家我想三分一時間做投資，三分一做慈善，三分一做想做嘅東西。」