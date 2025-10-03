張玉珊宣布富商男友求婚成功　盧啟賢曾與廖碧兒拍拖仲有一段婚姻

現年50歲的前TVB花旦張玉珊（Shirley）日前在方健儀主持的網上節目《女人方言》中首度詳談現時事業與感情狀況，並於訪問尾聲開心表示：「其實他已經求婚了！」，令人非常驚喜！張玉珊雖然淡出幕前從商多年，但仍不時在社交平台分享近況，她近年更高調認愛盧啟賢，又大讚對方孝順、體貼，簡直就甜蜜非常。張玉珊男友盧啟賢是人壽保險經紀公司「R.E. Lee International」的首席執行官，有稱其團隊每年獲得10億美元保費。

恭喜！（截圖）

好突然呀！（截圖）

張玉珊。

張玉珊突然公開認愛盧啟賢。（小紅書圖片）

盧啟賢早年有指誇大身家，他早年不時受訪時自述其豐厚身家，曾有指他登上福布斯億萬富豪排行榜，但福布斯則指他其實從未上榜。除了福布斯未有上榜外，更指他投資F1車隊、入主台灣文華東方酒店及稱擁有哈佛學歷都並非事實，在2023年，更有傳媒指盧啟賢欠債近5,000萬元，要靠母親幫忙來維持奢華生活，當時盧啟賢則指福布斯報道失實，並已指示律師採取一切適當行動。

愛得高調！（IG/@shirley_msc）

張玉珊與盧啟賢愛得高調！（IG@shirley_msc）

盧啟賢於2018年曾與廖碧兒拍拖，因而受到關注。當年他被爆曾有一段婚姻，他跟前妻Emily育有一女，但最後二人離婚時要對簿公堂。前妻要求爭取女兒撫養權和巨額贍養費，最後法庭判盧啟賢需付前妻每月2.5萬元贍養費。張玉珊對於盧啟賢被指誇大身家，就力撐對方兼信任其為人，她表示只是公關災難，更稱盧啟賢最吸引的是孝順及對女兒很好，是個廿四孝爸爸。

盧啟賢。