陳柏熹內地嚴重車禍毁容　搵十幾個醫生「修復」：左邊臉顴骨冇咗

MOISELLE太子爺陳柏熹（Harris）素來活躍於香港時裝界，除了出席時裝活動之外，亦與不少明星關係諗熟。不過近年陳柏熹絕跡於時裝界，傳聞他整容失敗，又有指他因生意而避走，又有傳他因車禍而毀容。

MOISELLE太子爺陳柏熹（Harris）遭遇嚴重意外而毀容，經歷了超過兩年才康復。（受訪者提供）

坐高鐵被「車」撞

陳柏熹憶述，2023年8月底他在深圳乘搭高鐵，落車時被一架「電瓶車」撞倒：「一開門冇睇，一開門，俾架電瓶車成架車撞到，咁我個頭，嗰時我落緊車，我都唔記得咗，一兩隻腳撻落個地，成個人連埋個車門撞返轉頭。好大力咁撞到個頭，其實嗰時冇乜表面傷痕，好瘀好腫好痛，感覺好亂，嗰吓仲諗住趕埋高鐵車。」他形容當時感覺就是很大力地撞到玻璃門，中間經歷消腫又出現瘀傷，但去到聖誕節的時候，瘀傷散了，但就開始出現問題：「個鼻又歪，左邊臉顴骨冇咗，嗰時先開始搵醫生。」

MOISELLE太子爺陳柏熹（Harris）素來活躍於時裝界。（IG圖片）

搵醫生搵足半年

現時，陳柏熹的靚仔樣雖與昔日稍有不同，但令人慶幸的是，他的鼻子已重建成功，他亦重新投入到新生活。闊別三年，今日（10月4日）他更大搞生日會，並邀請陳欽杰、徐巧嬌、陳蕾安、何嘉莉等好友歡聚。陳柏熹接受《香港01》訪問時，以過來人身份說：「哈，OK啦，講返轉頭好啲嘅。過晒，講返轉頭，感覺好啲。一路行一路都迷惘，見咗好多個醫生，嗰個又話神醫，呢個又話好勁，所以搵醫生，搵團隊都搵咗半年。」對於治療過程，他有感覺得自己算是幸運的。

2019年，陳柏熹出席活動。（葉志明攝）

MOISELLE太子爺陳柏熹（Harris）因車禍而毀容，仍堅持工作。當時已見到外貌已有不同，鼻子有歪斜跡象。（IG圖片）

被媽媽勒令停工醫治

陳柏熹表示，去年年初曾出席一個時裝活動：「嗰時係消咗腫，臉又冇咗，鼻又冇咗，因為消咗腫，真係睇到個形象，但係應承咗出嚟就去。去埋嗰次之後，就決定專心去搵醫生，阿媽都勒令我停工，停晒所有嘢。佢話：『你而家要搞嘅係你個人，而家要停工。』」

漫長創傷矯形之路

重建之路並不似女星去隆鼻、削骨一般，而是更複雜。皆因陳柏熹不是搵醫學美容，而是「嚴重創傷矯形科」。「牽涉鼻、顴骨、耳仔。」他坦言，尋找適合的醫生的過程漫長，除了要搵有經驗的，還要找到可以溝通到的：「時間上，我要6月底自定到醫生團隊，周圍都有睇，國內、香港、韓國、新加坡、台灣都睇晒。」

MOISELLE太子爺陳柏熹（Harris）外貌已有不同。（IG圖片）

他續說：「搵咗幾多個？我做咗幾次，有一個主醫，兩個副醫，一個麻醉，四人團隊，每一次都有機會做唔同部位去換，但係主診都係同一個，半年內起碼見咗10個主診醫生。」所幸，由意外至今經歷了超過兩年後，他終於從嚴重意外中康復。

Moiselle太子爺陳柏熹（Harris）昔日靚仔樣。（官方圖片）

早年，關之琳跟陳柏熹結伴出席活動。（官方圖片）

意外後人生觀改變

陳柏熹說：「有咩得着？我之前好鍾意做嘢，好鍾意邁向目標嘅感覺，有啲執着，但係而家覺得唔重要嘅，咁咪唔好知囉，逼唔到，創造唔到⋯⋯有啲嘢係能力上面唔係逼到，就倒不如等待安排。個人唔係話完全唔做，我個人仲好有激情，而係學識享受呢個等待嘅激情。我唔知點講。」他自言，經過這次意外後，生活上除了激情之外，也多了隨遇而安，接受現實的另一種生活方式。