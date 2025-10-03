宋芝齡被Cut工作轟公司山頭文化　姚嘉妮︰佢有大王照住使乜擔心

姚嘉妮今日（3/10）現身旺角出席美容院新店開幕。對於好友宋芝齡早前在社交平台上載一張WhatsApp對話截圖，相信是TVB同事詢問她能否出席公司活動，而她則以需要工作理由拒絕出席。

姚嘉妮今日出席美容院新店開幕。（陳順禎 攝）

當同事再追問「是否公司安排的工作？」疑觸怒宋芝齡，她即時回應兩段說話，稱「我而家已經cut剩返好少●●●（塗黑內容），所以要工作」、「我一個月公司人工$●●●●（塗黑數字）都唔到，在香港怎能生活啊？所以要工作」，又指本人從公司中可以學到什麼？但在長年累月的工作歲月裏，員工永遠是 #山頭文化 裏的最大犧牲品。儘管你自己如何努力表現、得到外界認同，但在山頭文化裏，永遠都在想如何削減我的表現機會及工資……」同事感受到宋芝齡的怒火，只好回應「知道。」

姚嘉妮笑言唔擔心宋芝齡︰「佢有大王（安德尊）照住使乜擔心，而我都想大王照住我呀！」（陳順禎 攝）

姚嘉妮接受《香港01》訪問時，被問有否慰問對方？姚嘉妮表示：「使乜關心呀，佢有大王（安德尊）照住使乜擔心，而我都想大王照住我呀，我都唔想咁辛苦呀。我成日都叫大王包我做二奶㗎。（咁大王嘅正室係邊個？）咪就係宋芝齡囉，咁我都肯㗎，大王係地王，佢有咁多地。（其實《流行都市》係咪少咗嘢做？）以前一個鐘嘅節目，減剩45分鐘，同埋真係冇以前返咁多嘅，咁都明白嘅，TVB劇集都少咗，咁所以就會多啲主持囉。」