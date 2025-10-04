黎瑞恩罕談與富二代前夫關係爆對方已有家庭　患抑鬱「鬱」出腫瘤

90年代玉女歌手黎瑞恩 (小恩子) 當年在事業高峰期毅然引退，於2002年與金利來集團主席曾憲梓的兒子曾智明結婚，婚後育有一對仔女曾凱栭 (Sheree) 及曾浩儒 (Tyrone)。2014年傳出曾智明在廣州包養小三逾兩年，有指第三者比黎瑞恩年輕約20歲，同年黎瑞恩與曾智明離婚，為兩人一段12年的婚姻劃上句號。小恩子去年曾接受YouTube「豐陳三俠」的訪問大談離婚一事，她坦言：「我冇後悔過，其實人生有一條路都係自己揀，後悔都冇用，冇得返轉頭！」最近黎瑞恩接受鍾慧冰網上節目訪問，再次罕談離婚後以及與前夫的關係。

黎瑞恩（小恩子）當年在事業高峰的階段與金利來集團主席曾憲梓的兒子曾智明結婚。（VCG）

黎瑞恩在訪問中坦言要結束一段投入了大量感情的關係，肯定是會傷心的，但她很快便調整好心態。她說：「人生是好短暫，幾十年，你唔開心又要過，開心又要過，點解唔開心啲呢？」她指自己現在生活忙碌，要照顧子女同時又要兼顧事業和朋友，時間根本不夠用，亦不想再婚，一切隨緣便好。黎瑞恩說：「人相遇係緣份嘅安排，亦都係上天嘅安排。即係呢個失去咗，我哋唔好太過……傷心一定有㗎啦，因為大家都投放咗好多感情，好多嘢喺裏面，但係其實呢個可能係一個小插曲。即係你好似搭巴士咁，我落咗車喇，我又上第二架車喇，係咁樣。」黎瑞恩又指前夫已經另有新家庭，她與前夫幾乎不再聯絡，亦不需要來往，她的子女見他們的父親便夠。

黎瑞恩接受鍾慧冰網上節目訪問。(節目截圖)

黎瑞恩離婚後，她的健康亦曾出現問題。黎瑞恩表示自己早年因情緒抑鬱，身體也響起警號。有一次她在超市購物時突然頭暈，送院檢查後發現胰臟有兩粒良性腫瘤。不過她當時選擇了逃避，直至八年後，一次腹部劇痛令她以為病情惡化，再次入院檢查那兩個瘤竟已消失了，只留下兩撻疤。醫生對黎瑞恩說，唯一的「藥方」就是保持心境開朗，指她的瘤是鬱出來的，叫她開心些。

黎瑞恩罕談與前夫的關係。(節目截圖)