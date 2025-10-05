前港姐嫁大20年富商豪宅睇珠寶展 親揭家庭背景：爹哋經營鑽石廠
現年51歲的1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當選後戀上比她年長20年、身家以億計的富商鄔友正，榮升豪門少奶奶。原來翁嘉穗的家境背景亦不俗，昨日（4日）她在社交平台自爆父親以前是經營鑽石廠，與鄔友正可謂門當戶對。
翁嘉穗在IG分享參觀奢華品牌伯爵（Piaget）高級珠寶展覽的影片，地點是在山頂一幢尚未公開發售的頂級豪宅舉行，盡顯氣派。而翁嘉穗亦有試戴各款名貴鑽飾，在完全沒有人打擾情況下，盡情享受這種獨有氣派。
翁嘉穗還爆出一個小秘密，寫道：「我來沒有跟大家說過，我爹哋以前是經營鑽石廠，所以很少時候我就有接觸珠寶鑽石。長大後，我也曾經修讀GIA鑽石鑒證及珠寶設計，所以對珠寶欣賞有一點點心得！」她指每件珠寶都令人難忘，所以特別挑選了幾款令她最心動的作品與大家一起感受這份精緻與奢華。
翁嘉穗與鄔友正結婚20年，不時在社交平台放閃，非常恩愛。二人育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），23歲大仔鄔謨雲（Jason）去年已在英國碩士畢業。一家人現居住於價值過億的半山豪華獨立屋，早前翁嘉穗首度以畫家身份在畫展「@N1MALX：非人生活」展出個人作品，發展藝術事業，生活養尊處優。