楊思琦爆台慶綵排意外受傷頭部撞地　腦水腫入ICU永久損傷

前港姐冠軍楊思琦近年穿梭中、港兩地奔波賺錢養家，為開直播幾乎晚晚捱足十幾個鐘，直播唱歌唱到聲都沙，又試過在直播期間情緒崩潰抽泣，辛酸不足為外人道。其實楊思琦一向十分搏命，她在ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》新一集（6日）節目中就大談往事驚險經歷，楊思琦大爆當年台慶綵排時發生意外，更一度入ICU！

楊思琦通常於晚上11點開始直播，長駐內地只能與仔女視像對話。（資料圖片）

思琦為了開直播真的很勤力，之前都有報道指她捱足十幾個鐘，直播唱歌唱到聲都沙。（影片截圖）

楊思琦又試過在直播期間情緒崩潰抽泣，辛酸不足為外人道。（影片截圖）

楊思琦坦言開直播期間不敢去廁所：「忍到好『急』才會去，去一次廁所會流失幾百粉絲。」為了養家非常辛酸，而她的努力終於有成果，近日她宣布有140萬粉絲，全是真粉！

思琦又澄清明她在內地做直播並沒有簽任何公司，嚴正否認簽內地公司的傳言：「曾經有藝人同我講，有公司話我是他們旗下藝人。絕對沒此事！我沒有團隊，全部我自己一個人做晒。」

楊思琦憶述當年與拍檔排練高難度動作時不慎直插倒地，頭部猛力撞向硬地，她形容當時情況極其嚴重，接近休克，更一度以為自己命懸一線：「好似個腦袋俾人用槌重擊『呯』一聲」。意外發生後，楊思琦即時被送院，檢查顯示腦部出現水腫，需要送入深切治療部（ICU）留院觀察，當時楊思琦所有家人都被緊急召往醫院，好像趕來見最後一面。

楊思琦大爆當年台慶綵排時發生意外，更一度入ICU！

意外發生後，楊思琦即時被送院。

楊思琦透露重創的後遺症至今仍然困擾。

楊思琦透露重創的後遺症至今仍然困擾，包括記憶力減退、不能受風吹，甚至腦部受傷位置被醫生判定為永久損傷。她更直言，當時公司下達封口令，嚴禁她公開透露自己入住ICU，只能對外簡單交代是受傷事件。楊思琦指公司通知她事發後幾天必須如常出席台慶典禮，因為當晚要向她頒發「飛躍進步女藝員」獎，她更自爆曾因參選國際華裔小姐，在一次項目中遭駱駝重擊，再次跌倒送院。

余迪偉問楊思琦發生意外經過。

驚險！