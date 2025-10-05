宣萱唱《流非飛》「黑歷史」出土　迷蹤步搭魔音極有娛樂性

【宣萱/巨塔之后/流非飛/黑歷史】宣萱（Jessica）主演的TVB劇集《巨塔之后》熱播中，除在網上掀起劇集討論潮，最近剛剛成為「脆友」（threads網友的簡稱）的她亦因經常與網民互動而深得網民歡心。宣萱可說是近年，無論年長或年輕一代都「通殺」的藝人明星。



宣萱真係好正。（IG截圖@tvbvariety）

近日TVB其中一個Instagram專頁分享了一段宣萱「黑歷史」短片，片中宣萱穿着白色連身裙，可見企上台的她先是YEAH～！之一聲，配合着武學秘笈「迷蹤步」一般的舞步，跳唱出王菲的歌曲《流非飛》。期間她又舉手，又跳舞，十分之忘我。雖然中間有忘詞，但反應十分可愛！

宣萱真係好正。好想聽佢唱多次Live呀！（IG截圖@tvbvariety）

有網民將片段轉貼至threads上並tag了「脆友」宣萱。宣萱並沒有回應過多，就只留了「OMG......」三個英文字，實在非常可愛！有網民也留言：「個YEEAH 實在太傳神」、 「會唔會太可愛啊？！」、「絕對係被演員耽誤咗嘅歌手」、「你keep到自己表情但王菲腔真心勁」，更有網民笑言這段跳唱片為「黑歷史」：「凡走過必留下痕跡」。

呢鋪真係⋯⋯OMG 。（threads截圖）

該段片段為1994年《週末任你點》，據資料，《週末任你點》原名為1984年開始播出的節目《新地任你點》，節目內容主要是觀眾透過電話或信件點播歌曲，邀請流行歌手或藝人現場演唱或表演，配以主持訪問、互動環節同音樂MV播放，屬於輕鬆娛樂性音樂綜藝節目。曾受邀上節目的歌星也十分多，有Beyond、陳慧嫻、林憶蓮、張國榮、梅艷芳等等。

《姑娘十八似花嬌》仲有個「搞笑走音版」。（youtube截圖）

除了節目「威水」，其實宣萱也是唱得之人，歷年來也唱過不少劇集曲，例如2005年《阿旺新傳》主題曲《十萬個為什麼》、《軟糖》、《情花開》、2021年電影《反貪風暴5: 最終章》主題曲《講不出再見》、《難兄難弟》的《姑娘十八似花嬌》、《大辭職日》的《My Email Will Go On》等。最近宣萱在演唱會上與林家謙合唱《在空中的這一秒》，水準也十分之高。

最近宣萱在演唱會上與林家謙合唱《在空中的這一秒》，水準也十分之高。（youtube截圖）