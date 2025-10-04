陳柏熹車禍毁容重建後首現身　花200萬做手術認有陰影：手震腳震

著名時裝品牌MOISELLE創作總監陳柏熹（Harris），今日（4日）在中環舉行生日派對，邀請了不少圈中好友出席，包括關之琳、何嘉莉等。今次是陳柏熹自在深圳遇車禍導致毁容，接受了多次矯正手術後首度會見傳媒，他坦承心情很緊張，還透露花費200-300萬港元做重整手術。

陳柏熹久違現身公開場合。（葉志明 攝）

舉行生日派對。（葉志明 攝）

久違現身公開見傳媒的陳柏熹，在受訪時坦言心情緊張：「緊張，好驚，（有咩心理準備？）冇呀！咁多路都行咗囉，行埋佢。（生日有咩願望？）簡簡單單，健健康康，舒舒服服。」

心情緊張。（葉志明 攝）

2023年陳柏熹在深圳乘搭高鐵，落車時遭「電瓶車」撞倒而發生意外，導致其鼻子撞歪，左邊臉顴骨嚴重受傷等，臉部嚴重毁容，後多次進行矯正手術，其臉部亦已成功重建。被問到當時有否與對方（電瓶車車主）進行談判時，他就表示：「當時有即刻報警 ，（對方有冇賠償？）大家有大家責任，後尾警方都定大家有大家責任， 可能對大家公平啲，（雙方有簽下和解？）有嘅，咁先可以報到保險。」

MOISELLE太子爺陳柏熹（Harris）遭遇嚴重意外而毀容，經歷了超過兩年才康復。（受訪者提供）

陳柏熹花費近200萬-300萬港元做重整手術。（葉志明 攝）

陳柏熹坦承除了鼻被撞歪、耳朵撞到分開等外，其肋骨亦嚴重受傷，問到在整個治療過程中花費多少時，他就表示：「大約200萬-300萬港元，包括所有嘅住院費。（受傷之後嘅過程中有冇諗過輕生？）我又冇諗過輕生，但係我好急躁，我想要，我好想如常咁出嚟食飯，我好想好自在，我好想冇顧慮。（父母咪好擔心？）我諗佢哋都擔心但又要好正面，因為佢哋知道我好敏感，一小小嘢就點解會咁嘅？」他透露現時的康復情況基本上都穩健：「醫生都話冇乜得點再有空間做，因為都做咗好多嘢。在於外觀上，人始終都會老嘅，就當自己早啲老咗佢。」

現時康復情況基本上都穩健。（葉志明 攝）

續問會否因該事件，導致現時坐車落車會否有陰影時，他就直言：「我見到電瓶車，我特別會出汗。（會手震腳震？）會呀，會激動。（在受傷呢段過程中，有冇咩朋友特別陪伴安慰，令你印象深刻？）有，（何）超盈、羅君怡等，出面會估係咪整容失敗或者撞車？咁佢哋都會嬲去平反。（過程中有冇睇過心理醫生？）冇，我唔想再出街見人，所以就冇睇到醫生。」雖然陳柏熹樣貌重建後大致康復，但亦表示現在還不能張大口。

坦言有陰影。（葉志明 攝）

陳柏熹見到「電瓶車」特別會出汗。（葉志明 攝）

陳柏熹表示現在還不能張大口。（葉志明 攝）