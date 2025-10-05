吳浩康被指侮辱《聲秀》參賽者　坦言不在意：咁多年都慣

吳浩康（Deep）昨日（4日）帶同老婆郭思琳一起出席MMA綜合格鬥盛會活動，在接受傳媒訪問時，他們同時表明很喜歡看MMA，吳浩康表示：「我哋都有呢個共同嗜好，喺食飯嘅時候有陣時會播嚟睇吓。（有冇話睇拳賽因支持嘅對手唔同鬧交？）冇鬧交，喺我同我老婆嘅世界裏面，只有我俾人鬧，佢人品唔會咁嘅，佢唔會鬧人嘅。」

吳浩康同老婆郭思琳一起現身。（葉志明 攝）

提到最近擔任TVB歌唱比賽《聲秀》導師，其中一集組員林錦興遭到淘汰後，在網上留言聲稱被吳浩康在節目中當眾侮辱，事件傳出後引來許多網民抨擊，被問到心情會否受到影響時，吳浩康就表明：「冇在意過，我有去睇到件事，放心冇影響到。因為呢啲事成日都發生，好多呢啲人，咁多年都慣。」其實事後TVB就公開當日完整片段還原真相，以正視聽，為吳浩康平反，繼而輿論風向大逆轉。

吳浩康表示有留意最近發生的事，直言心情沒有被影響。（葉志明 攝）

另外，提到近日被網民半夜電話滋擾想學唱歌一事，問到現在還有沒有類似事件發生時，吳浩康就表示：「其實我公開自己個報名電話10幾年，呢單都係第一單。大部份打電話嚟查詢嘅都係真心想知道歌唱班嘅資料，但真係得一個係咁。」他又續言：「因為自從呢件事發生咗之後，我真係多咗好多學生，多謝。」而他事後回覆該網民時，展現高EQ回應，獲不少網民激讚。