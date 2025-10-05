風林火山｜傳麥浚龍迫替身真吊頸　伍允龍武術經驗豐富7字回應

伍允龍（Philip）昨日（4日）獲邀出席參加MMA綜合格鬥盛會活動，而一向有涉足西洋拳擊的他，在受訪時就表明很開心可以參與是次活動，他表示：「我好鍾意睇拳賽。」續問到為甚麼不帶女朋友李蔓瑩（Renee)一起觀賽時，他就二話不說：「佢約咗朋友預早慶祝佢生日，所以唔得閒。（你諗定點同佢慶祝？）諗緊，（會唔會俾驚喜佢？）我哋冇乜驚喜嘅，已經講定咗會做咩。（你生日佢都俾驚喜你喎，你使唔使回禮呀？）我份人唔係好識製造驚喜，我啲計劃已經講晒俾佢聽。（求婚使唔使預早話俾佢聽？）未諗到咁遠，我諗都係順其自然。」

伍允龍表明好開心可以看拳賽。（葉志明 攝）

提到因電影《九龍城寨之圍城》在日本上映後大受歡迎，還收獲了不少日本粉絲，甚至有日本粉絲豪擲逾20萬港元在新宿登巨型廣告賀生日，問到會不會在當地舉行粉絲見面會時，他就二話不說：「睇公司安排。」並揚言很想去當地親自多謝日本粉絲。

伍允龍在日本很受歡迎。（葉志明 攝）

續問到《九龍城寨之圍城》已落實開拍三部曲，問到續集開拍情況進度時，他就表示：「我做演員冇份參與製作，所以呢啲嘢我唔清楚。（有冇收到劇本？）我任何消息冇收到，（其他演員有冇收到？）呢啲我唔知。」

另外，提到近來由麥浚龍執導的電影《風林火山》惹起不少爭議，有自稱是劇組人員爆料在拍攝一場吊頸戲時，所找的替身竟真吊頸拍攝，結果該鏡頭不止拍了十秒，傳出近一分鐘，令該替身相當痛苦掙扎才停止拍攝，傳出最後要送入醫院。而伍允龍作為演員同時又是武術指導，問到對該事件有知看法時，他強調：「我唔係好清楚呢件事，所以我冇乜回應。」並表明做武術指導要平衡安全同效果，因為自己不清楚甚麼情況，所以難以判斷及回答。

伍允龍表示不清楚《風林火山》拍攝事件，所以難以作出回應。（葉志明 攝）

最後，提到在現時行內武術指導或替身地位給人感覺卑微，很多時候都是敢怒不敢言，問到這種情況是否很普遍時，他揚言：「我覺得其實每個製作都唔同，我同好多武指合作，憑我嘅經驗有商有量嘅，大家都會去商量用一個最好最安全嘅方法去達到個目標。」