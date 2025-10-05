郭富城回應三胎已出世傳聞四個表情包揭真相　方媛隔空傳情露玄機

上星期內地瘋傳59歲的天王郭富城與老婆方媛的第三胎BB已於9月28日在香港養和醫院出世，傳聞又指今胎BB是男嬰，體重約7.1磅。由於當事人至今仍未有回應，有關消息一直有待確認，當時甚至有傳郭富城為了照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日郭富城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會，間接打破傳聞。而昨日郭富城與方媛在微博上的隔空互動，更是回應了第三胎BB已出世一事。

方媛懷有郭富城第三胎bb。(小紅書)

郭富城一家四口。(ig圖片)

郭富城一家四口。(ig圖片)

昨日郭富城於他的微博發文寫道：「我的《ICONIC》內地巡演。台前幕後。一切準備就緒。成都首演。今晚見。❤️💪🏽😊🎤🕺🏻」郭富城的老婆方媛就於她的微博上回應老公，發文表示：「哇～我也好想飛去成都看 [愛慕]，不過大大皮🤰現在已經不能坐飛機了。你和團隊加油喔✌️👏good show🎉 🕺🎤💗😘 #郭富城成都演唱會#」指自己現在腹大便便已不能夠坐飛機，身在香港待產的她只能夠隔空為老公打氣加油。評論區有網民就表示方媛快要「卸貨」了，方媛就親自回應說：「嗯，快了」，而郭富城亦在評論區回覆了四個表情包，分別是一個笑臉心心樣以及三個振臂加油，好明顯就是為即將要生BB的老婆方媛打氣，這亦間接回應了第三胎BB已出世的傳聞並非屬實，事實是BB仍未出世。

方媛發文為老公郭富城打氣。(微博截圖)

郭富城回應第三胎已出世傳聞。(微博截圖)