成龍談女人舊片翻Hit　拒絕與鄧麗君二人世界：佢幫到我咩啫

現年71歲的國際巨星成龍最近頻頻曝光，主演的電影《捕風追影》於內地大賣，又先後為韓國男團Seventeen和王力宏做演唱會嘉賓，早前在大灣區電影音樂晚會上輕拍容祖兒玉背更惹來關注，人氣極盛。近日成龍一段舊片在網上翻Hit，查看資料是1995年，成龍接受周梁淑怡訪問時，提及與鄧麗君的一段戀情，直指「佢幫到我咩啫」，態度強硬表明不會為女方放棄一班電影兄弟。

成龍主演的電影《捕風追影》於內地大賣。（《捕風追影》電影劇照）

容祖兒與成龍合唱。（電影頻道提供）

成龍為王力宏演唱會做嘉賓。（微博照片）

二人感情好，台上激吻！（截圖）

影片中，成龍外貌十分年輕，穿上黃色恤衫配橙紅色西裝褸，當年他的事業如日中天，是功夫電影的票房保證。影片一開首，成龍表示：「好坦白講，我生活上以朋友兄弟為主，女朋友好坦白有咩講？冇嘢講㗎。」他指在圈中見盡很多女人將老公的錢拿走，所以自己會好好守住財富，「好多好多，好多女人將老公啲錢攞晒走，我見到嘅，圈中好多係咁，我會好小心我自己啲錢。時下年青人太過注重物質，尤其女仔，全部去走捷徑，用最短捷徑走搵最多嘅錢。」

成龍在1995年接受周梁淑怡訪問。（小紅書截圖）

成龍大談女人，指好多女人都會攞走老公啲錢。（小紅書截圖）

成龍續表示：「任何一個女仔都好，我都講，我以電影為主，冇嘢緊要得過我事業。如果有任何人妨礙我嘅事業，拜拜㗎喇，真係拜拜㗎喇」。成龍說己見時頗為激動，並以鄧麗君為例：「話又講番去以前，譬如好似鄧麗君咁，就係佢成日想我哋要二人世界，話可唔可以淨係我哋兩個人食飯，冇可能架，我食飯一定係成班兄弟，兄弟幫到我，佢幫到我咩啫？佢幫唔到我嘢㗎。兄弟幫到我事業蒸蒸日上，女朋友幫唔到我㗎」。

鄧麗君曾與成龍拍拖3年。（鄧麗君@微博）

成龍唔會為任何一個女人放棄事業。（小紅書截圖）

以電影為主。（小紅書截圖）

唔會同女友二人世界。（小紅書截圖）

之後周梁淑怡問：「咁係咪林鳳嬌明白呢樣嘢？」成龍表示對方明白，說：「我話你等到我，總有一日我哋會喺一齊，係會大家出嚟公諸於世，等唔到就算」。對於不少網友認為，鄧麗君被成龍傷得最深，而成龍也承認愧對女方，更直指自己錯過鄧麗君臨終前的電話，令他十分後悔。

年前成龍於自傳《我是成龍》中，承認跟樂壇巨星鄧麗君有過3年轟烈的愛情，但最終未能開花結果。而二人在1980年左右初次邂逅，當年成龍初次到荷李活發展，準備拍攝新片《殺手壕》時，有天到當地迪士尼遊玩竟然遇到鄧麗君，當時他們只是打個招呼，但很快又在戲院遇見，傾談發現雙方原來住得很近，之後交換了聯絡方式，很快便發展成情侶關係。