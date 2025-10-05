港姐季軍揭在TVB做女藝人辛酸　遇生理期忍痛企足8小時：眼都哭腫

不少人心中都有一個演藝夢，有人會選擇報讀訓練班，亦有女孩透過參選香港小姐而入行。然而，要成為一位成功的演員，除了講求天時、地利、人和，不可或缺的元素便是「捱得」。應屆港姐季軍袁文靜，近日便在社交平台拍片，真實呈現了做女演員背後的辛酸。

談到獲得在TVB拍攝中秋宣傳片的機會，並首次挑戰古裝造型，為了1分鐘的影片，通宵拍足18個鐘，她說：「可能我之前的人生並不知道辛苦是什麼意思，不過沒事，港姐之後我已經是TVB特種兵了！」（小紅書）

袁文靜在港姐決賽當晚憑藉一段無厘頭的Rap及淡定自信的表現，成功贏得評判歡心，亦收穫不少觀眾緣，最終勇奪季軍。賽後她更極速「跑出」，在一眾佳麗中率先獲得工作機會，為TVB拍攝中秋節宣傳片，更要挑戰連續開工18小時，讓她不禁笑言自己在港姐後已成為「TVB特種兵」！

日前，袁文靜以「在TVB做藝人到底有多辛苦」為題，在社交平台上載了一段視頻。片中她凌晨3點才從電視城收工，當時戶外非常大風，吹得她頭髮零亂。雖然臉上仍帶著妝，但仍難掩滿臉倦容，而且眼腫鼻紅，似是剛剛哭過。她在片中透露：「現在（凌晨）3點鐘，我收工了，剛剛因為我的腿太痛了，我的眼睛都哭腫了。」

原來，當日正值她的生理期，卻需要在台上連續站了超過8小時，導致身體極度不適。「特別特別的痛，真的忍不住了，我平常是完全不會哭的人，但是我太累了。」疲憊不堪的她，更表示第二天原定與朋友約了吃飯，但她覺得自己已經累到甚麼都做不了。而在等車回家期間，袁文靜更因體力不支而直接坐在路邊，並展示自己全日僅以便利店的即食點心充飢，畫面令人我見猶憐。

不少網民紛紛留言為袁文靜打氣：「在自己不熟悉的領域挑戰，真不容易，加油」、「能在娛樂圈混的人都非常犀利」、「要堅持啊！你很有潛力，以後一定可以發光發亮的！」當中更有網民給予極高評價：「這段視頻，我從你身上看到了一些張曼玉的氣質」。面對挑戰，袁文靜亦有留言鼓勵自己，寫道：「雖然港姐已經很累了，但是挑戰似乎不會停止，當然我也不會就此低頭 ，人就是在經歷這樣的時刻後慢慢變得堅強的。」

袁文靜絕對是一位內外兼本的「有料」港姐，除了擁有174cm修長身型，和亮麗外表外，履歷也相當厲害。她參選時報稱職業為香港科技大學項目經理，還自爆與英國威廉王子（Prince William）就讀同一所大學；而且袁文靜還是一位經濟學達人，她在社交平台分享過，自己從14歲開始學經濟到碩士畢業，兩年前還兼職教經濟，學生多達300人，從中學生到大學生都有。最近，袁文靜又為自己設下新目標，就是做好「自媒體」，可見她想法多多。

