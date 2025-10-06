羅蘭數月前家中跌倒急召救護車　手腳輪住痛：呢個年紀係咁丨獨家

現年90歲羅蘭是無綫（TVB）最年長的女藝人，日前她為新劇《金式森林》宣傳，撐著拐杖步履十分緩慢，行每步路都要人攙扶，加上記性明顯較差，竟將劇集名讀錯成「黑色森林」，還被發現雙腳近小腿位置有明顯凹陷，健康情況令人擔心。

羅蘭姐台上台下都要撐住拐杖。（陳順禎 攝）

羅天宇和陳浚霆一左一右，扶住羅蘭姐行到大會早已準備的椅子坐下。（陳順禎 攝）

多人攙扶住羅蘭姐坐低，怕佢跌倒。（陳順禎 攝）

《香港01》前晚（4日）聯絡上羅蘭姐，電話中傳來聲線較柔弱欠中氣，但對答如流，十分精靈。羅蘭姐透露數月前曾在家中跌傷入院，並要留醫做不同身體檢查，住足八日。她說：「嗰次跌親，依家手臂仲有少少痛，幾個月前跌倒嘞。嗰朝早七點，屋企電話響，我發茅趕出去聽電話，哎吔，趕到去廳度，我就成個人撻咗喺廳。」羅蘭姐指當時好痛，不能夠自己起身，故吩咐工人姐姐立刻致電999召喚救護車送入醫院，她續說：「醫生照過晒好多嘢，佢話好啦，咁第二日返嚟做物理治療，住咗8日，俾咗好多藥膏我，早又搽晚又搽吓咁囉。」

羅蘭姐上樓梯時特別小心。（小紅書@三花家姐）

羅蘭姐指自己身體會出現不同痛處，她說：「你唔知佢乜嘢痛㗎，好地地瞓醒冇事喎，但忽然間有一朝佢又腳痛喎。一講起痛呢，唉，個個朋友都話係咁㗎嘞，依家我哋咩年齡呀，呢度痛嗰度痛，佢鍾意就痛，唔鍾意就唔使痛，真係。」

對於腳踝有離奇的深痕，電話中的羅蘭姐亦緊張問工作人姐姐，小心查看後表示沒有異樣，並解釋：「嗰套戲服嚟，自己對襪頭箍得太緊 ，冇事，嚇親人！」她否認有腳部水腫或是靜脈曲張等問題，就連老年人常見的「三高」高血壓、高血糖（糖尿病）和高血脂都沒有，各項指數正常未有超標。

羅蘭姐透露數月前為聽一個電話，搞到喺屋企客廳跌倒，急召救護車。（陳順禎 攝）

雙腳小腿位置有好深凹陷痕跡，原來只係襪頭箍得太緊，冇事。（陳順禎 攝）

胡楓和羅蘭對緋聞得啖笑。

胡楓和羅蘭在《一屋老友記》合作。（劇照）

而羅蘭姐亦很敬業，指《金式森林》是年多前拍攝的劇集，現在才播出街，一眾演員均非常期待。對於工作人員安排「太后寶座」，羅蘭姐笑說：「套戲我做嗰間屋主人，我係最大年紀阿嫲，成班孫仔孫女，拍戲都係呀，又俾張櫈我坐，等阿嫲鍾意鬧邊個就鬧邊個。」問到是否永不言休？她說：「有劇開要我會拍。（會否擔心體力未能應付？）唔係話拍打戲，拍屋企戲冇問題，做得幾多得幾多，好似胡楓92歲，仲紮紮跳。」她透露將於10月10日出席主題公園的哈佬喂活動，雖然不用扮演「龍婆」，但大會將安排櫈讓羅蘭姐坐下跟粉絲合照，與眾同樂。

羅蘭姐多年來參與哈囉喂活動，獲海洋公園頒發「哈囉喂榮譽龍婆」獎座。（資料圖片/陳順禎攝）

近年羅蘭姐不少好友離世，周驄離世好傷心。（陳順禎攝）

羅蘭姐縱橫演藝圈大半個世紀，由黑白電視年代已參與很多演出。（電視截圖）