193送月餅畀Lolly Talk遭退回更慘食死貓　質疑LT女經理人講大話

女團Lolly Talk日前驚傳財困，報道指她們的「金主」決定「閂水喉」，成員除了半年無糧出之外，更被通知每人倒欠公司20萬元，雖然八位成員出post派定心丸，預告月底仍會有團隊活動，但其實就連經理人都親口承認Lolly Talk半年無糧出一事。與此同時，ERROR成員郭嘉駿（193）因為送月餅畀Lolly Talk，竟再引發另一爭議，他暗指過程中Lolly Talk女經理人講大話引發羅生門，認為事件荒謬，更謂：「呢個世界真係有咁多黐線嘅人……」

ERROR成員郭嘉駿（193）因為送自家品牌與月餅品牌聯乘的月餅給Lolly Talk，竟再引發另一爭議。（IG@deniskwok193）

事緣193的自家品牌，最近與月餅合作出月餅，並送出部分產品作PR禮物，其中一份就寄到Lolly Talk的公司地址。193在帖文中透露，速遞員送貨去Lolly Talk公司地址，但兩次都冇人收件，最終月餅遭退回193處，不過193卻表示收到消息是有人從中作梗：「佢哋一位女性經理人同佢旗下嘅成員講，話打咗電話去問，確認咗我哋係因為佢哋嘅負面新聞而收返啲月餅。」

193在帖文中透露，速遞公司送貨去Lolly Talk公司地址但兩次都冇人收件，最終月餅遭退回193處，但193卻表示收到消息是有人從中作梗：「佢哋一位女性經理人同佢旗下嘅成員講，話打咗電話去問，確認咗我哋係因為佢哋嘅負面新聞而收返啲月餅。」

好心送月餅竟被屈，這個「黑鑊」令193不滿，吞不下死貓的他發文質疑：「究竟佢係咪打俾邊個問呢？佢冇問過我，亦都冇問過我同事，唔通係速遞員答佢？？？咁我係唔係應該投訴間速遞公司？」他坦言對事件摸不著頭腦，又謂：「呢個世界真係有咁多黐線嘅人，定係有人習慣性講大話，抑或呢個世界真係好多誤會呢？想大家幫我研究吓，究竟係嗰位女經理人講大話，定係速遞員講大話？」193更開放了投票讓網民投選究竟是女經理人、速遞員抑或193講大話。

網民都將矛頭指向Lolly Talk經理人，問：「公司做咩唔幫女團收嘢仲要呃女團？」不過在追究事件的同時，有網民亦翻出193合作的月餅品牌，在2020年曾出現寄貨延誤的「黑歷史」。對此，193亦大方承認，並解釋：「當時係因為某間物流公司冷藏件嘅原因，所以啲貨延遲咗，佢哋自己亦都蝕咗錢。我都明白佢哋當時冇即時處理晒所有問題嘅做法係非常唔恰當，所以今年轉咗物流公司希望可以解決到呢啲問題。」未知是否因為令合作品牌被翻舊賬，193其後將整個帖文刪去。

