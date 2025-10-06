息影女神爆與「千億新抱」徐子淇私下真實關係　嫁富豪躋身上流圈

黎姿（現名：馬黎珈而）2009年與富商馬廷強結婚，翌年誕下一對孖女，2012年再添一女，一家五口生活和樂。黎姿與富商馬廷強結婚後升格豪門闊太，躋身上流貴婦圈，不時與一班名媛好友聚會。日前她為由恒基兆業發展的辦公大樓「The Henderson」宣傳，驚揭與「千億新抱」徐子淇關係！

黎姿日前於社交網分享靚相，她穿上鮮艷紅裙，高貴活潑。黎姿分享多張The Henderson照片，並發文透露，指徐子淇參與了有份參與宴會空間設計，並以「我閨蜜」稱呼徐子淇，相當親暱。黎姿發文：「Summit 38樓宴會空間以世界山峰為主題的設計靈感來自於我閨蜜Cathy 李徐子淇。」足見兩人關係非常好！

黎姿出身演藝世家，爺爺是香港電影之父黎民偉，嫲嫲是香港第一代電影明星林楚楚，姑媽黎萱亦是著名甘草演員，黎姿原本衣食無憂，但自爺爺嫲嫲去世後家道中落，一家人由大屋搬細屋，全家只靠黎姿媽媽一人開小貨車送貨養家，加上爸爸小時候曾患腦膜炎，導致聽力不好，有時還要住院。而黎姿為了減輕經濟負擔，中三未畢業就出道拍戲，與媽媽一起擔起養家的責任，十分孝順。

黎姿第一次遇上富豪馬廷強時，因見馬廷強是殘疾人士，隨手扶他一把，這個舉動感動了馬廷強，故向黎姿展開追求，追足6年。直至黎姿胞弟黎嬰遭逢車禍，黎姿須全心照顧弟弟以及接管其醫美中心生意，馬廷強全力扶持黎姿，並對她說︰「不要做了，我會照顧你一輩子。」感動了黎姿，成功抱得美人歸。黎姿曾在內地節目《魯豫有約》罕有談及老公馬廷強，她因欣賞男方的優點才決定嫁給對方，黎姿說：「嫁一個人，我覺得最重要是他很有愛心，第二是很『有擔當』，才能成為我的丈夫，因為沒有擔當的男人，我覺得做朋友就好了。我覺得老公是一個很有智慧的人，他是一個做人做得很好的人。」

黎姿為恒基中環寫字樓The Henderson宣傳。（小紅書）

她透露徐子淇有份參與大樓設計。（小紅書）

親切稱呼徐子淇為「閨蜜」。（小紅書）

黎姿、李嘉欣、「千億新抱」徐子淇（Cathy）、林建岳謝玲玲的大女林恬兒（Emily）、許晉亨侄媳林麗穎、富商柳公健太太柳王明琪、富商李國寶之子李民斌太太馮靈針等，曾經一同出席慈善晚宴。在大合照中，徐子淇同林恬兒穩佔C位，李嘉欣站在最側的位置。（IG@emilylam.ho）

