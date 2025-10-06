TVB索爆女配帶貨辛酸曝光　坐地啃凍麵包惹人心疼：可惜所託非人

現年44歲的陳自瑤（Yoyo）保養得宜，凍齡美貌與火辣身材令人稱羨。近年她在事業上也不斷尋求突破，於2021年憑《寶寶大過天》奪得「最佳女配角」，登上演藝事業高峰。而除了拍劇外，陳自瑤也積極開拓內地市場，在直播帶貨方面有不錯的成績，令她在內地人氣急升，不過鏡頭前是笑容滿臉、活力十足的她，背後的辛酸與付出，真的有苦自己知。

近日，陳自瑤在社交平台分享她的直播帶貨日常，片中身穿一襲優雅紅色旗袍裙的她，在鏡頭前充滿自信地介紹產品，而且又要跳舞，表現得非常投入和專業，真的少點體力都不行。

不過當直播結束，鏡頭一轉，畫面呈現的卻是截然不同的一幕。換回便服後的陳自瑤，已顧不上儀態，疲憊地直接坐在地上吃漢堡包醫肚，不要以為是收工有漢堡包吃那麼開心，其實是陳自瑤剛完成幾小時的直播，收工後在凌晨兩點多，把先前吃剩的半個冷漢堡吃完當作宵夜，連一口熱飯也沒時間吃，場面令人倍感辛酸。

儘管臉上難掩倦容，但陳自瑤還是非常正面，對著鏡頭說：「所以我們就是靠意志力，堅持下來的。」她更在帖文中寫道：「直播收工，就地坐享漢堡， 愜意時刻～」，盡顯其樂觀與敬業精神。

網民紛紛留言表示讚賞和心痛：「好棒」、「TVB都專業，從同事三分親開始一直欣賞你」、「敬業啊」、「讓人心疼但又很受尊重。你的努力已經開始見到回報，要繼續堅持！」、「yoyo真係好搏，向你學習」；然而，也有網民慨嘆：「可惜所託非人」，言論疑似影射其丈夫王浩信。

陳自瑤近年與老公王浩信齊齊北上發展，但兩人從未試過同框，婚變傳聞亦引起內地網民熱議。兩人於2011年11月11日舉行婚禮，翌年4月誕下女兒王靖喬，結婚長達14年，近年接受媒體訪問對於彼此生活近況毫不知情，引來網民揣測婚姻出現危機。2021年王浩信奪得雙視帝公開多謝陳自瑤，陳自瑤驚現「黑面」，再度惹來婚變疑雲，更一度有傳是視后蔡思貝介入兩人婚姻，不過沒有真憑實據。

然而陳自瑤近年在工作上也拼到盡，她早前曾拍片自爆2023年剛開始做直播帶貨壓力極大，努力達到外界期望的她，竟要嚴重到要吸氧集兼崩潰爆喊。憶述在TVB的日子只顧努力演戲，入行17年終於奪得第一個獎項《最佳女配角》。陳自瑤反思：「就這樣了嗎？」後來2023年3月她獲邀做人生第一場直播，首次直播睇到網民留言緊張又忐忑，為了直播努力讀熟厚厚一疊稿。她指突破舒適圈很累，「我也曾經累過、崩潰過、質疑過。」陳自瑤在影片中分享吸氧氣、爆喊及崩潰抓狂整亂頭髮、以及坐在地上放棄的低潮時刻。最後陳自瑤成功突破，在內地累積一定人氣加入綜藝《中國新主播》任評審，演出不同類型劇集，並獲得內地觀眾認同。

