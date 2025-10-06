胡定欣單身8年曾憂孤獨終老　18歲戀吳浩康與視帝緋聞最轟動

現年43歲的兩屆視后胡定欣單身8年，去年公開與外科醫生男友陳健華 （Akin）拍拖，今日（6日）中秋佳節無預送驚喜，在IG宣布已於10月3日與Akin結婚，恭喜！胡定欣的感情生活一直備受外界注，過去多段戀情最長不過兩年多；2021年胡定欣接受黎芷珊主持的《單對單》訪問，當時已單身6年多的她，直認對愛情曾經感到沮喪：「我相信遇到那個人，可能是緣份未到。我曾經沮喪，我覺得我會孤獨終老」。

胡定欣與醫美醫生男友陳健華結婚。 （IG圖片）

好Sweet爆！（IG圖片）

胡定欣18歲參加全球華人新秀歌唱大賽因而認識吳浩康，二人拍拖逾兩年，在2006年分手。當時有傳男方移情別，因莊思敏介入而分手，其後胡定欣否認與第三者有關。

胡定欣當年對吳浩康不離不棄，可惜最後因男方劈腿收場。（VCG）

胡定欣和馬國明於2008年拍攝《舞動奇跡》結緣，當時二人高調拍拖經常一起上下班。其後有傳胡定欣嫌棄馬國明性格太納悶，拍拖不足一年分手和平分開，再見亦是朋友。

馬國明和胡定欣再會亦是朋友。(VCG)

馬國明、胡定欣於2008年拍攝《舞動奇跡》結緣，拍拖不足一年分手，分手後變成好朋友，亦有一同拍攝劇集。(Vcg.com)

直到2012年，胡定欣被傳媒撞破與圈外男友沈栢淳（Patt Sham）拍拖，二人拍拖約兩年感情穩定，在劇集《名門暗戰》宣傳時突然宣佈「分」訊，並強調再見亦是朋友。2015年宣傳劇集《鬼同你OT》時，胡定欣承認與著名音樂人陳明道（Terry）拍拖，翌年突然在IG提到「在過去這段感情」，稱與陳明道是好友，力撐對方在事業和感情上都很專一。

胡定欣跟著名音樂人陳明道（Terry）曾愛得痴纏，可惜交往一年後分手收場。（Weibo@單立文）

除了四段公開戀情，胡定欣與陳展鵬於2016年跟陳展鵬合作拍攝《城寨英雄》並因此劇獲得視后寶座，之後再以情侶檔拍攝《同盟》，被外界公認是「一對」。後來陳展鵬被揭與單文柔摸黑上山頂調情，陳展鵬旋即與胡定欣撇清關係：「我從來冇同胡定欣拍拖」，二人一度傳出反目，並取消IG追蹤。有傳胡定欣感到被人利用，自責上錯「賊船」無帶眼識人，直到去年演出《澳門戶外表演區預熱音樂會》，罕有同台合唱被指破冰。

胡定欣與陳展鵬於2016年跟陳展鵬合作拍攝《城寨英雄》並因此劇獲得視后寶座。（資料圖片/符祥定攝）

陳展鵬和胡定欣拍《城寨英雄》和《同盟》時傳緋聞。（資料圖片/林通賢攝）

陳展鵬同胡定欣繼《城寨英雄》後，再度合作，當時更有報導指二人拍拖一個月。（資料圖片/林通賢攝）