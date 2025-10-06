胡定欣老公善心爆棚用無薪假做無國界醫生　師弟質疑女方襯唔起？

胡定欣（Nancy）在今日（6日）中秋佳節宣布與醫生男友陳健華（Akin）結婚，姊弟戀開花結果。陳健華是一位外科醫生，身高6呎，而且身材健碩，曾多次出任無國界醫生，善心爆棚。據悉陳健華於香港中文大學內外全科及英國愛丁堡皇家外科醫學院畢業，從2012年開始加入無國界醫生，除了疫情期間幾乎每年都出任務，曾到巴基斯坦、南蘇丹等地方進行救援工作，從前他在公立醫院工作，年假都用來出任務，放完年假就用無薪假，後來他轉為私人執業，時間彈性，離港時沒收入兼白交租依舊無悔。

胡定欣自從公開戀情後，曾有一位姓王、自稱是陳醫生中大醫學院師弟的網民，在社交平台爆陳健華私下一面。翻查其社交平台以及網上的註冊醫生資料，的確有位年資一樣、中文名跟他同名同姓的醫生。這位「學弟」把陳醫生敘述成NETFLIX韓劇《外科重症中心》中無所不能的主角白江赫（朱智勛飾）一樣，這位師弟說：「他除了能力非常強大外，那種犧牲精神異於常人，前前後後做過7次無國界醫生，做無國界醫生的每次任務時間：最短2月，最長2年，而工作地方不是我國的上海、日本的東京、美國的紐約，而是非洲的蘇丹、亞洲的敘利亞、美洲的海地這些意想不到的貧窮國度……」不過臨尾他補上一句：「我不知道胡定欣怎樣盛載這位醫學院師兄。」

雖然聽落有點難明，但他其實是明示胡定欣似乎襯不起這位陳醫生，有人更認為這位醫生與另一位藝人更襯。幸好留言欄就有很多網民撐胡定欣，斥發文者不懂尊重人。網民留言：「好無品同零尊。讀醫喎。就算你覺得人地女朋友襯唔起，好熟嘅朋友都唔需要咁樣judge人再同當事人講。何況你仲公開出post。想讚師兄唔駛拉人地戀情嚟講。你係當事人邊位？不如你又拎你另一半出嚟大家judge完公開踩吓好唔好？ 」、「人哋拍拖係人哋嘅事，外人唔駛明 」、「其實胡定欣經常都有義務幫慈善機構宣傳，仲去過埃塞俄比亞探訪當地項目。唔建議憑少少印象就judge人哋可唔可以『盛載』。」、「我原本仲以為你稱讚緊呢位師兄，睇到最後唔知道胡定欣點樣「盛載」就真係好唔get。我寧願相信你係想間接宣傳自己畢業於中大05 medic。」等等。

此外，也有另一位曾在醫院跟陳醫生共事的護士，發文力挺陳醫生人品，她大讚：「作為醫院裡面既最最最低級職員- HCA，同佢共事左六七年，佢真係好有禮貌，無論對同輩後輩下屬醫生護士都好好。對病人好有heart。（每次拍住佢工作都會好高興）好少有既醫生🫶🏻如果每個醫生都可以好似佢咁就好。出於污泥而不染。」聽落陳醫生的確是位好男仔！其實拍拖最重要都是相處舒服，陳醫生選得胡定欣一定有原因，當事人開心就夠啦！

