近年最美港姐冠軍驚爆健康問題　愛犬曾遭毒殺陷情緒困擾

30歲謝嘉怡（Lisa）自從奪得港姐冠軍入行後，拍攝劇集寥寥可數，轉型做商界女強人，豪擲100萬元投資健康飲品生意，又與朋友投資數碼名片生意。可惜謝嘉怡去年透露兩愛犬遭毒殺，坦言對人性失去信心，又陷入情緒困擾，日前她發文透露有健康問題，幸而已走出低潮。

謝嘉怡心情悲痛。（IG@lisamarie_tse）

另一愛犬斑點狗Leo已13歲。（@ig 謝嘉怡Lisa）

謝嘉怡日前於Instagram發文，向來注重健康的她去了跑10公里，她指因健康問題而休息了一段長時間，今已回歸運動，比之前更享受運動樂趣。她指第一個禮拜重拾運動，很緩慢也很穩定。謝嘉怡自拍運動照，臉色開朗、氣色不錯。

「最美港姐」謝嘉怡。(謝嘉怡ig)

謝嘉怡生活無憂，英國早有兩層樓揸手，她曾透露在大學時已經買下人生第一層樓：「我在大學讀書時也在全職工作，我非常幸運仍能和父母一起住，我不需要買柴米油鹽。我儲起當時的薪金，不斷儲蓄，然後到大學二年級，已經儲了足夠的錢去支付首期。」謝嘉怡隨後再將房子出租，用收來的租金還完貸款，再成功購入第二層樓。謝嘉怡爺爺在大埔運頭街經營雞粥店，其父親則曾在蘇格蘭開設中餐館及炸魚薯條餐廳，而謝嘉怡爸爸又曾在2014年創辦兩間再生能源公司，他任職公司首席執行官，主要研發水凝劑和海水泵蓄能（再生能源）科技。

謝嘉怡自爆早前因健康問題嘅休息了一段時間。（IG圖片）

謝嘉怡。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡以黃色低胸短裙示人，非常漂亮！（陳順禎攝）