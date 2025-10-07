前港姐亞軍嫁名醫半山豪宅做直播　極其慳家爬地湊仔驚現穿窿衫

現年44歲的前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）2021年覓得好歸宿，嫁給心臟名醫陳良貴（Jason）。曾揚言要生夠四個的朱慧敏，前年誕下囡囡Shera（乳名：娃娃），今年4月再誕一子Aten（乳名：Yeah Yeah），三年抱兩成功湊成一個「好」字。日前朱慧敏在半山豪宅與兩位小朋友一齊做直播，分享湊仔日常，鏡頭前意外拍到她穿着爛衫，背面腋下位置開了一個像拳頭般大的破洞，旁邊還有一個小洞，完全不顧醫生太太形象，樂做平凡「師奶仔」。

朱慧敏2021年覓得好歸宿，嫁給心臟名醫陳良貴。（資料圖片）

點擊睇朱慧敏結婚盛況：

+ 11

直播期間，朱慧敏束起前額頭髮，穿上灰色長袖衫配黑色闊身褲，打扮極為樸素。她教囡囡要有禮貌，在鏡頭前跟「哥哥姐姐」打招呼，透露剛出席女兒朋友的生日派對，笑說：「因為叫化妝師幫我化晒妝，一如以往，化咗妝唔好嘥，所以見吓大家（直播）。呢個就係我真實湊小朋友情況，因為爸爸返咗工，呢個就係我真實平時一個湊兩個小朋友嘅實況嘞！」

朱慧敏做直播，分享平時點樣一個湊兩個。（facebook@朱慧敏）

囝囝爬得快，朱慧敏都趴埋喺地下，驚見右邊腋下位置有一個大窿。（facebook@朱慧敏）

件衫都幾爛，好似拳頭般大嘅窿旁仲有小窿，真係好慳家。（facebook@朱慧敏）

另一邊就冇爛，應該唔係fashion。（facebook@朱慧敏）

+ 2

兩個小朋友都好活潑，2歲大女走來走去，又爬上梳化；而未滿1歲的囝囝亦開始識爬，搞到朱慧敏要在鏡頭前跪地，又在地上爬來爬去，試圖抱回小朋友入鏡頭。有眼利網民發現朱慧敏的衣衫破爛，背面右邊腋下位置有一大一小破洞，紛紛留言提醒：「媽媽你件衫後面好似爛咗啊」、「可能係新款式，特登設計架」、「你件衫背面好似穿咗窿」。不過，朱慧敏未有理會，全程笑笑口繼續照顧子女，陪囡囡唱歌仔，等待老公放工回家，就倆夫妻分工合作，安排小朋友沖涼和看電視。朱慧敏曾透露屋企沒有聘請工人，證明她真的很慳家，生活非常貼地。

中秋佳節，一家四口睇花燈。（ig@queeniechu422）

中秋佳節，一家四口睇花燈。（ig@queeniechu422）

+ 1

陳良貴醫生是出名的愛妻號，有指曾送價值百萬的藍籌股作為求婚禮物，以及半山豪宅的門匙和附屬卡作為定情禮物。朱慧敏曾透露老公在跟她拍拖前已經有十年沒有拍拖，雖然有不少朋友介紹女孩子給Jason認識，但都覺得不適合，直至透過林盛斌這位媒人介紹認識，二人一拍即合，朱慧敏說：「佢話我哋拍一年拖，第二年就結婚，我其實好感動，令到我好信任呢個人。」

+ 1

點擊觀看更多朱慧敏的圖片：