胡定欣結婚地點曝光　紐西蘭湖邊溫馨小島舉行埋單只需呢個價

【胡定欣/婚禮場地/紐西蘭】44歲胡定欣於昨日（10月6日）中秋佳節宣布在10月3日成婚做人妻，恭喜恭喜！胡定欣在Instagram上分享大量靚相。相中，胡定欣和老公陳健華（Akin）穿着婚紗和西裝，在湖邊的草地上舉行儀式，細看之下，草地上還有一間別致的小屋，十分之有歐陸色彩，低調之中又有一種不言而喻的優雅，與胡定欣本人的氣質十分相襯。



胡定欣曬甜蜜閃婚照。（IG圖片）

經《香港01》翻查之下，胡定欣的婚禮選址並不是歐洲之類的度假、婚禮勝地，而是遠在離香港機程11小時的紐西蘭南島，一個叫做Lake Wānaka（瓦納卡湖）邊的Rippon Hall舉行。

根據網上資料，Rippon Hall為當地一個著名的婚禮及活動場地，該場地可以俯瞰瓦納卡湖、Ruby Island及南方阿爾卑斯山脈（Southern Alps），周圍亦有葡萄園，及相中可見的一大片草地，景色超級靚，而且十分浪漫！Rippon Hal為一個石造金字塔頂的建築物，內裏以天然木材做裝飾，亦與室外景色融為一體。

大家會好奇，在這個場地舉辦婚禮的花費要多少？其實也不算太高。根據官方資料，場地提供全包式套餐，一日場地租用加上儀式及接待，30人的話只需18萬港元左右，而最貴的100人套餐也只需29萬港元左右。除了場地租用，亦有婚禮前活動，葡萄園酒窖開放，花卉服務，直升機體驗或降落等等，還提供毛利歡迎儀式。當然，餐飲，樂隊，攝影，巴士接送等亦需另外收費。值得一提的是，官網顯示2025年及2026年的夏季已約滿，可從此推算，婚禮應在數月前已籌備好。

定欣與老公緊緊相擁。（IG@nwuuu）

定欣更以14字透露自己成為人妻的心情：「好時辰先找到你，天公對待我真好。」睇字都感覺到定欣非常幸福！

被老公從後攬住，超Sweet！（IG@nwuuu）

胡定欣趁中秋節驚喜宣布，已於10月3日與醫生老公Akin結婚。（IG@nwuuu）

胡定欣趁中秋節驚喜宣布，已於10月3日與醫生老公Akin結婚。（IG@nwuuu）