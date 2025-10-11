前J2小花遇極品老細　月入5萬狂呻被瘋狂PUA：佢想揸乾我！

【麥惠琪/Susuca/職場/極品老細】前無綫J2小花麥惠琪（Susuca）入行前曾任職空姐，其後曾短暫主持過《不正常愛情研究所》，憑外表也收穫了不少粉絲。近年她轉職擔任家族辦公室的私人助理，月入近5萬一個月，發展似乎不錯，但原來也是「你睇我好，我睇你好。」



辭職要老細批准？

日前（06/10）她在threads大呻老闆的不是，透露自己因為健康問題而打算辭職。不過，老闆似乎就「不捨得」她離開，表示「我都未炒你」，又無視她的辭職要求，還說：「我覺得你做得未夠好，你可以選擇離開，但係我花咗咁多心機時間嚟栽培你。我希望你真係可以成為一個最強嘅人先離開。」令人心裏浮出十萬個為什麼。

患甲亢入院都要鬧

麥惠琪（Susuca）接受《香港01》訪問，她表示因為工作太大壓力，令自己患上甲狀腺功能亢進，病發時會心跳過快、手顫，導致失眠，嚴重時還會呼吸困難，需要長期食藥。「最近身體又唔好長期都睇緊醫生，咁我自己都覺得自己有做得唔好嘅地方，咁啱老闆就話最近好似跟啲嘢跟得唔好，咁我就講話我上個禮拜緊急入咗醫院留院，佢就話我唔想聽到有任何解釋，你呢啲全部都係藉口。」

06至26 OnCall慘過馬國明

她自知身體出現問題，認為未能勝任工作，所以才提出辭職，但就不被接納。「我就同佢講話我明白嘅係我嘅錯，唔好意思咁我唔做啦，我想辭職休息一下。然後佢當聽唔到，扮聽唔到。佢本身第一日係鬧我，跟住直至我話辭職之後，佢就冇再鬧我，但係因為我份工係要睇好多有時差嘅地方，佢係將佢電話直接飛晒落我度。可能我凌晨3點，朝頭早6點9點，已經要開始要聽新西蘭電話或者其他地方嘅電話。」

瘋狂PUA情緒勒索

提出辭職後被針對，相信打工仔們都遇過，但原來精彩的事在後頭。老闆見陰招沒效，就用PUA（情緒勒索）。「第二日又再講辭職啦，佢同我講佢都未炒我。佢話打工唔係為咗錢㗎，佢想令我進步呀，有時俾人鬧其實係進步嘅空間喎。前一晚做到凌晨點幾鐘先返公司，第二日要繼續加班之後佢又繼續叫我交report，我真係頂佢唔順。」正當Susuca想直接表示辭職時，這位老闆又加碼：「佢話，佢係為咗鍛鍊我成為最強嘅人，佢叫我諗清楚，佢話俾我走都得，但係佢希望我成為咗最強嘅人鍛鍊好我之後我先離開。」

247乜都要做包埋俾老闆娘鬧

俗語有云：「食得鹹魚，抵得渴」，月薪5萬已經比香港入息中位數高上一倍。不過，除了公事以外，這個「私人助理」原來還需要處理「老細的私人事」。「呢份工應該都做咗兩年半三年左右，我係主要做personal assistant對接CEO/founder，即係直接做老闆嘅助理，其實都係打雜，公司嘢要跟私人嘢要跟所有嘢都要跟。247㗎，同埋咩都做囉，可能係講緊有時可能仲要比佢太太鬧吓，湊吓佢啲小朋友呀，處理吓佢啲朋友嘅女朋友，好多打雜同埋下欄嘢。」

「我覺得佢似想揸乾我呀！」

她續說：「公事上面其實大部份我都覺得OK可以接受，但係處理嗰啲私事好麻煩，可能真係好多唔可以話畀人聽嘅嘢，我哋都要去幫佢執手尾。今年年中確診咗甲亢，我會成日因為心跳加速唞唔到氣或者啲藥嘅問題令到我會出現好多唔同情況，有時會因為身體唔舒服就俾人送咗入醫院。我入醫院嗰幾日佢知㗎，因為我有晒醫生紙㗎嘛。嗰日佢係同我講話叫我好好休養㗎，點知隔咗兩三日之後佢就鬧我啦。我覺得佢似想揸乾我呀，因為其實根本就冇乜進步，我每一日做緊嘅嘢其實就係幫佢做佢應該要做嘅嘢。」

5萬蚊「賣身」？

首先，辭職留任與否應是為人打工仔可以決定的事，而非老細單方面決定，否認，簽下的就不單是僱傭合約，而是一紙「賣身契」做奴隸。其次，如果工作內容超出下屬所能應付的，就應體諒，減少工作量或乾脆聘請多一個人分擔工作。其三，雖名義上是私人助理，但處理公事加私人事以外，還要承受不必要的責罵及湊仔和「照顧」朋友的女朋友，就太誇張了。又難怪這位老闆會極力挽留這位「好使好用」的私人助理。

