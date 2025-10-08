柴門小福妻劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《柴門小福妻》陸劇，有但雅 / 楊雪作為編劇，司承為執導，由馬秋元 / 潘毅鴻 / 李汀珝 / 劉安琪領銜主演的一套以愛情古裝為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員、人物關係以及追劇日曆。



陸劇《柴門小福妻》於10月8日起在騰訊視頻開播。（柴門小福妻@Weibo）

《柴門小福妻》電視劇情大綱

開餐廳的美食博主何青青（馬秋元 飾）不慎意外跌倒，穿越到了古代田園，開啟了一段大女主升級路線，拼殺出自己的一條致富之路。從賺錢還債、先婚後愛到萌娃養成，還收穫了傅清淮（潘毅鴻 飾）的真摯感情。就在她事業、親情、愛情三全的時候，卻面臨著是要離開這裏回去現代生活，還是拋開過去留下與傅清淮、孩子們在一起的艱難抉擇……

《柴門小福妻》播出時間｜最新追劇日曆

《柴門小福妻》電視劇幾時播？《柴門小福妻》於10月8日播放，一共有24集，由騰訊視頻播放。會員首周中午12點更新2集,首更6集。次周一起每日更新1集。10月23日起非會員每日更新2集。

《柴門小福妻》演員

馬秋元 飾 何青青

曾經是一位開餐廳的美食博主，陰差陽錯穿越到古代田園，開啟一段大女主致富之路。

馬秋元 飾 何青青，穿越到古代田園，開啟一段大女主致富之路。（柴門小福妻@Weibo）

潘毅鴻 飾 傅清淮

清逸俊朗，胸懷謀略卻藏鋒，一直在幫助何青青，最終二人產生真摯感情。