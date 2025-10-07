57歲息影港姐移美多年凍齡樣貌一睇認得 被爆與何國鉦有親戚關係
撰文：程嵐風
出版：更新：
1987年港姐季軍的林穎嫺（Wing），當年一出道已備受力捧，與邱淑貞、郭富城成為TVB力捧「銀河十星」。94年她選擇急流勇退，與TVB提前解約返回美國，並重返校園，於南加州大學會計系畢業；1999年與美籍丈夫Tom Dupont結婚，先後誕下一子兩女，定居美國。近日林穎嫺返香港與親友聚會，更曝光她與陳煒好友何國鉦原來有親戚關係。
何國鉦是著名時裝設計師，日前在IG分享聚會相，跟向海嵐（Anne）和賈思樂（Louie）慶祝生日，同場還有朱晨麗、何國鉦的契媽及契孫，以及已一段時間沒露面的林穎嫺。何國鉦寫道：「去咗韓國咁耐真係好掛住香港，難得表姐林穎嫺響美國返咗嚟香港，又遇上Anne同Louie生日，加上好耐冇見過契媽同啲契孫，趁假期一次過約晒出嚟見面，響香港生活真係熱鬧」。
照片中的林穎嫺穿上一條低胸裙，身材、樣貌保養得很好，頭髮濃密，臉上沒有太多皺紋，看起來不似已經57歲。林穎嫺的大女亦盡得母親優良基因，混血五官標緻，早前參加《第62屆羅省華埠小姐選舉》獲得第五名，而且學業成績不錯，去年入讀加州大學洛杉磯分校（UCLA），才貌雙全。
