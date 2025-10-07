關淑怡病危｜近年衰事連連墮海疑自殺未遂　推酒店職員心口被罰款

歌手關淑怡（Shirley）近日被爆突然入院，據周刊報道指，關淑怡患重病一度被送入ICU搶救，爸爸及兒子關浚賢守在病房外神情哀傷 。關淑怡於90年代被捧為歌后，事業走向高峰之際，關淑怡傳出行為怪異，近年更衰事連連。

原來《難得有情人》本來的人選不是關淑怡。（MV截圖）

關淑怡於1989年憑歌曲《難得有情人》走紅，憑着獨特的唱腔，被捧為九十年代的天后。

除了忽然產子引起外界熱議外，2012年關淑怡在愉景灣碼頭飲酒期間，懷疑因排隊問題與外籍男酒客爭執，有指她被人搭訕騷擾，更傳出她遭人掌摑，於是報警救助。其後於2016年凌晨4時許，關淑怡在愉景灣海澄湖畔路與朋友散步時，突然跳進海游泳，在場友人立即呼叫，但她無意回頭上岸。故友人通知一名男職員報警。警員到場時，將關淑怡救上岸，關淑怡沒有受傷，清醒送北大嶼山醫院檢查，案件列為有人情緒不穩處理。關淑怡友人向警方表示，兩人晚餐後到愉景灣行海灘散心，關淑怡當時坦言不開心，想跳進海裏游泳。

《春光乍洩》係關淑怡最後一部電影作品。（電影劇照）

2017年3月16日，關淑怡入住愉景灣酒店期間，因不滿酒店突然改變對她的住宿政策，大力推酒店男職員胸口，職員之後報警，關淑怡當時被控以一項刑事恐嚇及一項普通襲擊罪，後刑事恐嚇罪則獲撤銷，關淑怡認罪獲判罰款2000元。

同年有網民貼出關淑怡兒子照片，標註留言侮辱她，「精神分裂女歌手色誘高僧生下的男孩。」、「瘋女人，這個就是妳的捐精人士嗎？」關淑怡回擊：「隨便妳，也隨喜！對，我是個瘋女人。妳的一字一句就給有眼的人去分辨是非黑白，也給全世界的IG用戶，看看妳的千金小姐品格。我們也並非出身於微，我也是一位千金小姐出身，而且家中朋友非富則貴，別以為妳有什麼了不起！妳跟任何人一樣，總有一天……會死。」

關淑怡近年常因工作而情緒不穩。（Instagram@shirleyzukie）