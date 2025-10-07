關淑怡做單親媽獨力養子　兒子生父是「最愛男人」傳為不丹寧波車

現年59歲的關淑怡（Shirley）今日（7日）驚傳病危入院，消息震驚娛樂圈。關淑怡是90年代紅極一時的女歌手，2005年承認未婚產子，引起哄動。關淑怡兒子關浚賢於2002年在加拿大出生，多年來外界不斷追問生父身份，最盛傳的版本是曾與關淑怡私交甚篤的藝人曾志偉。雖然兩人多次否認，但傳言揮之不去。

關淑怡是香港1990年代至2010年代著名女歌手；她曾到日本及台灣短暫發展，後來返回香港。（Instagram／@shirleyzukie）

關淑怡憑《難得有情人》走紅。（資料圖片）

直到2014年，關淑怡在私人IG疑透露兒子生父的英文名，被指是不丹寧波車，又指男方對兒子不聞不問，連一通電話都沒有打過。關淑怡又曾在IG分享寧波車八世（Zuri Rinpoche 8th）的舊照，留言：「他，原來依然是我認識中最好的，與他的那些年，是我最好眠。」對於放棄寧波車表示心痛，言語間表達出心傷。

。關淑怡又曾在IG分享寧波車八世（Zuri Rinpoche 8th）的舊照（ig圖片）

關淑怡指對方是最好的。（微博圖片）

屢傳曾志偉是關淑怡兒子的爸爸，但二人多次否認。（劇照）

關淑怡曾在訪問中罕有剖白與兒子生父關係，以「最愛男人」來形容，過往公開過四位男友，而兒子的生父是最後一人。關淑怡指男方是一位好叻、很好，而且博學多才的人，如二人結婚是害了他。關淑怡堅稱沒想過結婚，其理想的另一半與性別無關，因男人要食腦，而女人一定要靚。

關淑怡曾在紅館開騷。(資料圖片/黃國立攝)

關淑怡驚傳病危。(資料圖片)

關淑怡陀B時候與男方仍未分開，雙方討論後認為未是時候結婚，最後決定做單親媽媽。兒子8歲時候，關淑怡透露父子已沒有見面，她又經常遺失手機，數年間總共轉過逾30次電話號碼。雖然如此，但關淑怡兒子的生父沒有失蹤，會有方法找到對方，但兒子沒有提過想見爸爸。關淑怡坦言如兒子問自己，一定會告訴他，因為兒子有資格知道父親的身份，可是兒子從沒有問過。另外，關淑怡亦在訪問中澄清未經歷過財困，但承認要賺錢養仔，為兒子頂硬上。

關淑怡於1989年憑歌曲《難得有情人》走紅，憑着獨特的唱腔，被捧為九十年代的天后。

關淑怡2012年為演唱會拍攝海報。

關淑怡練歌。（網上圖片）