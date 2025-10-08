李亞男自爆主動出擊約會王祖藍　52歲幕後紅娘幫唔少曾惹緋聞上身

圈中模範夫妻王祖藍及李亞男近年已將重心轉移內地發展，近來夫妻二人就共同參與綜藝節目《天聲一對》，在最新一集節目中，他們就自爆當年約會經過，原來幕後紅娘蔡少芬亦有參與其中。

在節目中，王祖藍及李亞男回想起當初約會時的甜蜜回憶，原來他們的第一次約會是一起去看星星，而那次還是李亞男做主動，她請蔡少芬聯繫王祖藍的：「那次是我約的你，因為我也拒絕你很多次了，看你那麼的努力，追我那麼多年太辛苦了。」因為蔡少芬與王祖藍是很要好的朋友，在他們這一段戀愛過程中，她給了許多王祖藍追求李亞男的建議，但亦因為如此，令蔡少芬曾與王祖藍被誤會傳出緋聞，事後他有作出澄清。

當時，王祖藍聽到李亞男主動作邀請後，還與蔡少芬作討論，他表示：「要不要一起出來看星星，聽到這句話就知道，好了可以了。但那天晚上好緊張，我還跟蔡少芬說，她約我出來是不是跟我說以後別煩她了，不要再追我了，現在回想過來覺得很輕鬆，那天很緊張。」

蔡少芬在他們戀愛過程中扮演媒人角色，所以王祖藍都非常感謝她。而在他們戀愛5年後，王祖藍就在TVB邁向48周年台慶上向李亞男求婚，隨後在2015年結婚，婚後育有兩女兒，一家四口相當幸福。