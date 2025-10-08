李思捷多風流新聞　51歲修心養性爆有拍拖十年女朋友：欠張紙啫

現年51歲的李思捷是娛圈隱藏富二代，爸爸李樹全是一間名為「MAXFREIGHT」的物流公司的老闆，他與父母和姐姐住在逾千呎的何文田山道加林閣，更曾花逾百萬購入紅色法拉利二手車送給自己做新年禮物。這位闊少爺至今仍未結婚，日前李思捷接受資深傳媒人汪曼玲YouTube訪問，罕談感情狀況，承認有一位拍拖逾十年的女朋友，雙方感情穩定隨時閃婚。

李思捷曾被指生性風流，身邊女伴「氹氹團」，曾與萬綺雯、黃心穎、李思蓓、陳雅倫、馮鎵瀠（Naomi）等傳緋聞；2009年承認跟美味天使「春卷」王寶葆拍拖，女方視他為結婚對象，惟期間男方多次被指與異性密會，最後四年情分手收場。

今次訪問，李思捷表明態度，不談過去緋聞，但大方承認年輕時喜愛夜蒲，他說：「嗰陣雜誌好鍾意寫衰一個人，就算嗰個唔係咁衰，但字眼都係，就算講個『溝』字都唔夠，要加『溝爆』、『狂溝』。我係呢個年代，冇乜所謂，我都係出去蒲，所以唔係好計較又唔係好嬲，都係搵食啫，我唔蒲你冇嘢寫我，偏偏我去蒲你咪攞去寫囉，我依家咁睇法，其實OK嘅，大家Win Win（雙贏）。」

如今李思捷已修心養性，透露有一位拍拖十年以上的女朋友，不排除隨時閃婚，他說：「爭嗰張紙啫，（想安定落嚟？）大家共識一樣，對方未有要求過，未有呢個話題拎出嚟，未有咪唔講住，其實都係一張紙，如果佢....其實我係尊重佢啫，佢如果有一日問『點解仲未簽呀』，咁我咪簽囉。」

雙方能維繫感情這麼久，李思捷覺得是因為女朋友給他有家的感覺，續說：「係，絕對係，我喺出面嘻嘻哈哈，冇我同佢兩個開支紅酒傾吓偈咁開心，原來可以咁樣樣，令我可以改變，原來世間上有更開心嘅嘢。」李思捷透露女友身材高䠷，而且「靚到不得了」，問到性格如何？他笑說：「我唔係好care（在意）， 哈哈！但佢係好關心朋友嘅一個女仔，唔怕蝕底，唔計較，幾好。」而他和女朋友都好鍾意小朋友，會順其自然。

