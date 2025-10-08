童星出身「好小子」肺腺癌逝終年50歲　曾因涉綁架被判入獄15年

台灣藝人顏正國昨日（7日）驚傳離世消息，終年50歲。顏正國罹患肺腺癌第4期，今早於在板橋亞東醫院離世，消息震驚台灣娛樂圈。顏正國4歲加入演藝圈做童星，他1986年憑《好小子》成為家喻戶曉的明星，之後因為犯下吸毒、綁架等罪而被判入獄15年。

台灣藝人顏正國昨日（7日）驚傳離世消息，終年50歲。(facebook@顏正國)

顏正國4歲加入演藝圈做童星，他1986年憑《好小子》成為家喻戶曉的明星。(facebook@顏正國)

顏正國年少便已經專注演戲，故此讀書成績並不標青，在中學時期光芒過盛而受到學長排斥及霸凌，以致數次休學。後來自毀星途是在1996年至1998年間，因為犯下吸毒、偷車，槍砲、竊盜等罪狀，更在2001年7月，疑與友人綁架彰化縣大村的毒販施金都，向其勒索200萬元新台幣。經警方調查及根據人質口供證實顏正國涉案，但他本人矢口否認，當時他差點被處死刑，後因為於2002年時死刑被廢除，顏正國死裡逃生，改判移送台中監獄服刑15年。

顏正國年少便已經專注演戲，故此讀書成績並不標青，在中學時期光芒過盛而受到學長排斥及霸凌，以致數次休學。(facebook@顏正國)

2013年時顏正國因為表現良好而提早出獄，入獄更成為了他人生轉捩點，之後積極投入書法教學公益活動，以自創的「顏氏五法」開班授課。他出獄後回到娛樂圈繼續當演員，但已經風光不再，他以自身經歷執導《角頭2：王者再起》，竟獲得好成績有破億票房。而生平最後一部電影，是由魏德聖所執導的《臺灣三部曲》，但該電影並未上映。

顏正國出獄後回到娛樂圈繼續當演員，但已經風光不再。(facebook@顏正國)