裕美內地進食後疑食物中毒　痛到面容扭曲回港急call救護車送院

藝人裕美與「抽水王」林作拍拖就快七年，二人雖然在影片中打打鬧鬧，但其實恩愛非常。裕美早年不受林作母親王莉妮認可，「婆媳關係」不太好，但自從林作一次入院做手術後，裕美獲得其母親認可關係大轉變。日前林作與母親北上探親，裕美亦有同行，可見關係愈來愈好。

原本一行人中秋節去深圳玩得很開心，但是昨日（7日）林作突然貼出裕美卧床的照片，他寫下：「昨晚還好好的，今天怎麼了！很擔心你！我們昨晚吃了一樣的街邊小食，可是我沒事，你有事！主要是我本身食慣粗嘢，您食慣魚生多啲。保重！希望今天能如期回港。」原來裕美吃完在街邊買的小食後上吐下瀉兼全身發冷，無法下床，情況都頗為嚴重。

林作繼續表示自己與裕美吃同樣的食物，不知道為何他沒事而裕美會這樣。之後他繼續發文表示已經回香港，正飛奔去醫院，片中裕美其實已經露出痛苦表情：「一方面檢查她究竟吃錯了什麼現在是腸胃炎還是食物中毒，另一方面檢查為什麼吃了一模一樣街邊小食的我完全沒事。 」

之後裕美的情況嚴重到要緊急召喚「白車」（救護車）去醫院，林作亦繼續在社交平台報告裕美的情況，慶幸裕美去醫院打完針後情況已經有好轉：「去急診打完兩針收工！飲得杯落！醫生不擔心！醫生最好奇的是為什麼我完全沒事，叫我明天和他聯絡，做他研究的對象，因為體質實在太強！ 」

