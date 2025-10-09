汪詩詩媽媽68歲生日凍齡有術　傳以歐洲王室標準教女鋪路嫁入豪門

「宇宙最強」甄子丹外母、汪詩詩媽媽汪徐莉君日前迎來68歲生日，兩個囡囡汪詩詩及汪圓圓一家特別為她舉行慶生宴，汪媽媽在社交平台分享多張靚相，並寫道：「Thank you all for the birthday wishes ❤️❤️❤️ I love my family and friends.」相中所見，汪媽媽身穿紅色套裝，打扮高貴優雅，保養得宜的她外表相當凍齡，不少網民都大讚汪媽媽Keep得好，完全看不出真實年齡！

其實汪媽媽過往亦不時與女兒及女婿一起出席活動，面對鏡頭表現從容，而她與女兒汪詩詩及汪圓圓站在一起就像三姊妹一樣，雖然汪媽媽不是藝人，但無論氣質還是儀態都絕不輸蝕，她曾自言很貪靚，但就沒有刻意去保養，只是多年來保持自律的生活習慣。汪媽媽不但對自己有要求，對兩個女兒亦嚴加管教。有指汪氏一族在加拿大從事珠寶生意，有「加拿大鑽石大王」之稱，而汪媽媽教育女兒們都嚴格按照歐洲王室的禮儀，若然失態或沒有禮貌就會受到懲罰，18歲前不準拍拖，在汪媽媽的調教下，兩姊妹都大方得體，完全符合豪門新抱的標準。

2003年汪詩詩與甄子丹結婚，片約不斷的甄子丹身家豐厚，名下物業眾多。而汪圓圓就在2013年與身家百億的「玩具大王」蔡志明兒子蔡加讚舉行世紀婚禮，一對新人於會展筵開160席，整場婚禮使費高達8億！據知單單是過大禮當日已經要動用5架七人車運送海味、生果、囍餅和珠寶首飾等，花費約800萬。此外，蔡志明更豪送位於九龍區的6億獨立屋、蔡李惠莉亦親自揀選及設計多套價值合共約8,000萬的珠寶鑽飾作為聘禮，相當大手筆！而汪圓圓先後誕下一女兩子，婚後亦養尊處優，與老公蔡加讚非常恩愛，羡煞旁人！

