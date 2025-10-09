麥明詩死敵分享與男友慶祝拍拖周年小插曲　遭酸民批：真係好造作

現年33歲的前港姐亞軍龐卓欣（Ada），過去曾被稱為麥明詩「死敵」，皆因二人由學校鬥到選美，她們不僅是中小學同學，一同就讀女拔萃書院，更在2015年香港小姐競選中齊齊被視為大熱門，最後龐卓欣屈居亞軍，不過，早前龐卓欣也有份擔任麥明詩婚禮姊妹團，以行動打破了多年的不和傳聞。

龐卓欣卸任後沒簽約TVB，努力發展個人事業。（IG@adapcy）

現年33歲的前港姐亞軍龐卓欣（左一），過去曾被稱為麥明詩「死敵」，皆因二人由學校鬥到選美。

麥明詩結婚時，龐卓欣（右2）也有份擔任姊妹團（資料圖片/葉志明攝）

龐卓欣卸任後沒簽約TVB，不靠富爸爸，努力發展個人事業。近年，她成功轉型做KOL及做音樂老師教小朋友唱歌，並時常會在社交平台分享日常生活，而她與金融才俊男友Patrick亦感情穩定，不時高調放閃。轉眼間兩人已拍拖6年，日前，龐卓欣在社交平台分享兩人慶祝時發生的小插曲，本應是很浪漫的一件事，但竟被某些網民狠批她造作。

龐卓欣身材惹火。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）與金融才俊男友Patrick感情穩定，兩人不時高調放閃。（IG@adapcy）

兩人拍拖6周年。（IG@adapcy）

慶祝拍拖6周年這個重要紀念日，儀式感重的龐卓欣當然隆隆重其事，她在社交平台分享自己當日的打扮，身穿一條低胸貼身的連身裙，將她凹凸有致的誘人身材表露無遺，真的有點贅肉都穿不下，再配上閃閃的首飾，既性感又不失優雅高貴。

龐卓欣近日分享她與男友拍拖6周年。（小紅書）

龐卓欣介紹自己的打扮。（小紅書）

再配上不同首飾。（小紅書）

不過兩人在高檔餐廳吃飯時卻發生小插曲，龐卓欣的裙子被凳子勾爛了，她分享道：「穿上新買返嚟嘅裙開開心慶祝，點知餐廳張凳有機關！新裙即刻被勾穿個窿，當刻真係呆咗……即刻調整心情，條裙爛咗可以再買，呢個開心嘅紀念日先係無價！繼續享受大餐～紀念日快樂！」

不過兩人在高檔餐廳吃飯時卻發生小插曲，龐卓欣的裙子被凳子勾爛了。（小紅書）

店員即場幫她「急救」。（小紅書）

雖然條裙勾爛了影響到少少心情，但龐卓欣對這晚食物還是非常滿意。（小紅書）

不過這搞笑又浪漫的分享卻惹來酸民「踩場」，留言：「冇人同你講過你講嘢真係好造作？？？」有網民看不過眼，為她抱不平：「Ada你唔使理一點奇怪嘅聲音，真唔明點解有人咁冇禮貌行到人地po文下面話人不好，從我大學二年級睇你選港姐就中意你啦，在我心目中你好得意」。龐卓欣則回覆對方說：「沒關係，謝謝！你的留言已經令我很開心了」，盡顯高EQ一面。另外也有不少網民讚她襯得好看很有自信，是頂級女人。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

龐卓欣家境富裕，她的爸爸龐寶林是股評人、基金公司管理董事總經理，有傳身家逾億，2018年龐卓欣在富爸爸的支持下，以1,200萬購入銅鑼灣一個700呎單位，成功上車！龐卓欣強調自己不是「拜金女」，但拒與男友「AA制」，對此她更有一番個人見解，龐卓欣表示讀書時期因為用的不是自己的錢，同男友都是用家人的錢，所以並不介意AA制，但當自己開始工作賺錢後，她就不太贊成繼續AA制：「我揀男朋友都係想遲早結婚，都係因為結婚，所以先拍拖，唔係拍拖嚟做咩啫？咁我就想搵一個男仔係真心想照顧我，唔關錢呢個問題，但我係想男仔主動『呢個女仔我想照顧佢，畀最好嘅嘢佢』，細嘅嘢我畀我唔介意，但其實每個女仔想一個男仔照顧都係好正常，我覺得慳係唔緊要嘅，但係對自己屋企人或者對自己愛嘅人唔好太斤斤計較。」

龐卓欣有一位富爸爸。（IG@adapcy）

龐卓欣（Ada）近年轉型做KOL。（IG@adapcy）

大曬好身材。（IG@adapcy）

龐卓欣又指當自己懷孕期間無法工作時，都希望另一半可以照顧自己，但就強調不是為了錢而結婚：「我唔係要做gold digger（拜金女），有層樓先嫁畀一個人，唔係咁，就係通過日常呢啲小小嘅嘢，你知道呢個男仔其實對你有冇誠意。」最後她就重申以上只是個人看法，只要雙方不介意，AA制也完全沒有問題。

旅行。（IG@adapcy）

Fit！（IG@adapcy）