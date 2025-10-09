前一線小生被捕獲步伐無力顯憔悴　曾住14日ICU消瘦40磅

現年59歲的呂頌賢當年憑令狐沖一角紅遍兩岸三地，近年將事業重心轉往內地的他，生活轉趨低調，不過早前驚傳病重，兩個月內多次進出急症室，甚至留醫ICU十四日一直昏迷，體重暴跌40磅。日前，有網民在上海街頭偶遇呂頌賢並拍下影片，片中他有氣無力的步伐，惹不少粉絲表示心痛。



《笑傲江湖》是呂頌賢的代表作。（微博圖片）

呂頌賢近年主力發展內地市場。（梁碧玲攝）

被指有氣無力！（截圖）

令網民心痛！（截圖）

好瘦！（截圖）

呂頌賢太太麥景婷早前在社交網上載醫院病床，及ICU門口照片引爆消息：「「驚濤駭浪」的2個多月，生死就在一瞬間！感恩所有護持的，關心的和幫忙的!!!吕颂贤 落機—急症室—負壓病房—出院（醫療失當）—急症室—深切治療部（危殆）—隔離病房—回家靜養—鍛鍊中….衷心勸喻每一位朋友，切記不要忙壞了身體啊！」以標籤透露呂頌賢是因為肺部受細菌感染，擴散至多個器官所致，住了14天ICU消瘦了差不多40磅，醫護人員聲稱個案屬罕見和嚴重。及後，呂頌賢亦有轉發太太微博並留言報平安：「多謝大家關心，其實我整個過程我都在昏迷中，並沒甚麼感覺！只是辛苦身邊的人，為我難過擔心啦！不過這次真的知道了甚麼叫死過返生大家真的在忙碌中都要照顧好自己身體啊。」

呂頌賢早幾個月上載照片仍相當有型。（微博圖片）

而最近的影片可見，呂頌賢身穿黑色T恤及長褲，打扮樸素隨意，鏡頭下的他似乎略顯疲態，尤其在走路時步伐緩慢沉重，與昔日飾演令狐沖時意氣風發、身手敏捷的模樣形成強烈對比，不少網民都留言祝他早日康復。啊。」

呂頌賢太太麥景婷透露兩個月來多次入院甚至ICU。（微博圖片）

