陸永豪宅過中秋超大花園曝光可BBQ　太太曾爆跟風水搬屋愈住愈豪

「農夫」成員陸永與太太陳莉娜（Reina）2011年結婚，婚後育有兩女陸一穎（Hannah）及陸一心（Sim Sim），一家四口幸福美滿。日前適逢中秋節，陸永一家相約好友到家中共度佳節，陳莉娜在IG曬出照片，並寫道：「中秋節之人生百態。」相中所見，眾人在戶外花園BBQ，空間極大！

恩愛！（IG@missussixx）

恩愛！（IG@6wing_fama）

恩愛！（IG@missussixx）

陸永一家四口。（IG@missussixx）

兩個女似足媽咪一樣靚女！（IG@missussixx）

相中所見，花園分為兩個區域，其中一邊擺放了一張圓枱及幾張戶外椅，側邊就有一張長枱擺滿食物，而另一邊就設有梳化及茶几，整個花園十分闊落！其實陸永同老婆之前亦曾分享大屋內景，可見他們所住的豪宅為複式單位，客廳除了擺放了巨型電視及梳化之外，還有鋼琴及餐枱，地上鋪了一張彩色地氈。而主人房亦十分闊落，還設有超大露台，目測至少400呎，空間感十足。

戶外花園十分闊落！（IG截圖）

仲可以玩二人三足。（IG截圖）

環境清幽。（IG截圖）

陸永一家不時邀請好友到家中作客，飯廳容納20人都完全冇難度。（IG@missussixx）

空間闊落。（IG截圖）

陸永將新春labubu掛在露台門的把手上。（IG@6wing_fama）

labubu。（IG@6wing_fama）

屋內的樓梯兩側除了貼了揮春之外，還掛上了多個不同造型的labubu，樓梯邊亦擺放了幾隻labubu，相當有心思！（IG@6wing_fama）

陸永老婆新年大掃除，意外曝光複式豪宅內貌。（IG截圖）

主人房。（IG截圖）

客廳。（IG截圖）

陸永當年在成名作《456 Wing》唱過「我戶口跌到雙位數～」但憑住多年的努力，他早已成功脫貧。Reina曾自爆每隔幾年就會跟風水搬一次屋：「我個Agent好勁㗎，同我睇咗四五十間屋，師父先話呢間屋好。」她認為屋不一定大就等於好，細屋一樣可以風水好，據知陸永現時一家住在新界複式大屋，而其大女陸一穎已到外地升學。

《三面玲農•粵聽粵開心》是一場融合音樂與粵語幽默的現場演出，由農夫FAMA攜手麥玲玲聯合呈現。

Reina的抱狗相曝光了大宅裡面的樓梯。（IG@missussixx）

陸永老婆曾曝光家中主人房，擺完多件大傢具仍有很多空間走動。（IG@missussixx）

Reina曾自爆每隔幾年就會跟風水搬一次屋。（IG@missussixx）