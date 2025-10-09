陸永豪宅過中秋超大花園曝光可BBQ 太太曾爆跟風水搬屋愈住愈豪
撰文：董欣琪
出版：更新：
「農夫」成員陸永與太太陳莉娜（Reina）2011年結婚，婚後育有兩女陸一穎（Hannah）及陸一心（Sim Sim），一家四口幸福美滿。日前適逢中秋節，陸永一家相約好友到家中共度佳節，陳莉娜在IG曬出照片，並寫道：「中秋節之人生百態。」相中所見，眾人在戶外花園BBQ，空間極大！
相中所見，花園分為兩個區域，其中一邊擺放了一張圓枱及幾張戶外椅，側邊就有一張長枱擺滿食物，而另一邊就設有梳化及茶几，整個花園十分闊落！其實陸永同老婆之前亦曾分享大屋內景，可見他們所住的豪宅為複式單位，客廳除了擺放了巨型電視及梳化之外，還有鋼琴及餐枱，地上鋪了一張彩色地氈。而主人房亦十分闊落，還設有超大露台，目測至少400呎，空間感十足。
陸永當年在成名作《456 Wing》唱過「我戶口跌到雙位數～」但憑住多年的努力，他早已成功脫貧。Reina曾自爆每隔幾年就會跟風水搬一次屋：「我個Agent好勁㗎，同我睇咗四五十間屋，師父先話呢間屋好。」她認為屋不一定大就等於好，細屋一樣可以風水好，據知陸永現時一家住在新界複式大屋，而其大女陸一穎已到外地升學。