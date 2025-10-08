風林火山｜陳百祥暗寸麥浚龍4億製作費　句句有骨落地：唔識欣賞

電影《風林火山》自2025年於康城影展午夜單元首映以來，口碑普遍被評為差勁。多數權威影評只給予一至二星，指電影劇情缺乏連貫性，敘事混亂讓觀眾難以理解角色關係和故事發展，致使觀眾中途離席。

陳百祥今日出席活動。（葉志明攝）

電影人文雋日前拍片就《風林火山》列出8大觀察，其中直斥劇本差，形容「完全唔合格」，更叫作為導演兼編劇的麥浚龍（Juno）報班重新學寫電影劇本，惹起網上熱議。

阿叻陳百祥今日（8/10）現身金鐘出席職業匹克球員簽約儀式。他接受《香港01》訪問時表示：「我係未睇，我唔識欣賞，我係聽到都驚，套戲竟然拍咁多年，我拍啲戲7日就上，仲要係全年好收嘅，《最佳損友》我係拍咗7日，仲要係嗰年票房冠軍嚟。」

提到《風林火山》用4億打造，陳百祥表示：「我唔評價呢啲嘢，因為每一個人都有自己鍾意嘅嘢，而我都好羨慕佢有4億去拍戲。如果我有4億我可以拍40幾部戲。（文雋指麥浚龍應報班重新學寫電影劇本！）呢啲我唔評論，因為我冇睇到。」

陳百祥好羨慕麥浚龍有4億去拍戲。（葉志明攝）

對於電影市道，陳百祥表示：「電影市道最差，電視同埋所有娛樂事業喺香港係最低潮，呢個大家係睇到㗎，戲院又執，又冇人去開戲，所以我咪要帶住隊波，俾啲人去搵食囉，跟到我咪有得搵食囉。我而家係去玩嘅心態都贏人哋嘅專業，呢啲就叫做曬命。」